小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」が2日目を迎える。注目は12Rだ。

強力なラインを形成した郡司が主軸。川越は出し惜しみなく一気に仕掛けて主導権を握りそう。郡司が別線をけん制して鋭く差し切る。神奈川を追走する守沢のかわしは一考。調子を取り戻した林が豪快に仕掛けて松岡辰の進出も十分。昼田、小林の抵抗はどこまで。

＜1＞郡司浩平 流れの中でしっかり前に行こうと。感覚的には悪くない。菊池君が見えてなくてペース配分を間違えた。見えていたら合わせられたと思う。着が着だけど余力がないわけではない。川越君。

＜2＞林大悟 前のモガき合いが凄かった。フレームを戻しいい感じ。前で。

＜3＞石川裕二 状態はいいですね。小林君。

＜4＞昼田達哉 道中は凄く余裕があった。風が強いのは好き。自力勝負。

＜5＞守沢太志 松谷さんの動きを見ながら、最後ヤマを越えられたのは良かった。大幅にセッティングを変えた。神奈川へ。

＜6＞小林稜武 自力。

＜7＞松岡辰泰 自分の反応が悪くて少し遅れてしまい、追いつくのに必死で…。シューズのサンの調整をもう少し煮詰めたい。林さん。

＜8＞山本奨 昼田君。

＜9＞川越勇星 初日は中途半端な動きに…。自力。