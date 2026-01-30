ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」が6日間シリーズの幕を開ける。「イイ値」担当の坂元真一記者は地元・佐賀支部の古賀繁輝（39）に期待を寄せた。

リズム良く乗り込んできた。古賀は直近の宮島で通算51回目の優勝を飾り、地元G1を迎えている。

その流れは抽選でも生きていた。モーター2連対率3位（51.5％）の4号機に、ボート2連対率トップ（53.8％）の41番を引き当てたのだ。

前検日は回り過ぎで期待したほどの動きではなかった。しかし「前回のからつ（昨年12月27日〜1月1日）も、前節の宮島も6コースから捲ったし、伸びは良かったですよ。初日はバランスを取っていきたいです」とペラ調整も、まずまず当たっている。初日から化ける可能性も十分ありそうだ。

末永和也、定松勇樹がSGを獲り、さらには常住蓮も昨年7Vの活躍と、若手の勢いがすさまじい佐賀支部。古賀も同支部の先輩として負けてはいられない。

「ダービーとかSGの権利を早いうちに獲りたい。一発目のG1から頑張って結果を出したいですね」と気合も入っている。

モーターの素性も良く、流れもいい。まずは初日をうまく滑り出して、勢いに乗りたいところだ。

【坂元の買い目】前半2Rはインから速攻に持ち込む。＜1＞から＜4＞＜3＞＜2＞。後半8Rは、カドから一気の捲り攻勢。＜4＞全全。