ドミニカ共和国代表に加わったゲレーロJr.

侍ジャパンにまた現れた強敵に、警戒の声が上がっている。米大リーグのブルージェイズは28日（日本時間29日）、主砲のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として参加すると発表。日本のファンもすぐに反応した。

ブルージェイズの公式Xが「公式発表：ブラッディ（ゲレーロJr.）がWBCのドミニカ共和国代表に名を連ねました」と投稿。すでに同国代表としてはフアン・ソト外野手（メッツ）、マニー・マチャド内野手、フェルナンド・タティスJr.外野手（ともにパドレス）と大リーグを代表する野手の参戦が決まっており、日本のファンはXに驚きの声を連ねた。

「完全にゲームの世界だ」

「やっぱり来るよねー」

「脅威だらけやね〜」

「まさにドリームチームですね！」

「ゲレーロ強すぎワロタ…侍ジャパンやばいね」

ドミニカ共和国は、日本と準々決勝で激突の可能性がある。すでに侍ジャパン入りが発表されている新たなチームメート、岡本和真内野手との関係も注目されそうだ。



（THE ANSWER編集部）