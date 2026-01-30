ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアが２９日、横浜アリーナで「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」の初日公演を開催した。平均年齢１７・４歳の総勢７７人によって全７公演１０万５０００人を動員予定。デビュー候補のＡＣＥｅｓ、ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ、Ｂ＆ＺＡＩを中心に関西ジュニアらも集結し、新スターとなるべく、アピール合戦を繰り広げた。

口火を切ったＡＣＥｅｓの浮所飛貴（２３）が「スタフェス始まったぞ！調子はどうなんだ！？」と叫ぶと大歓声。昨年２月に大幅なグループ再編がされ、新結成したグループにとっては１年の進化を見せる場にもなった。浮所は「緊張しています。約１年前ですね、あの（再編した）時が」と率直な気持ちを吐露した。

ＡＣＥｅｓ、ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ、Ｂ＆ＺＡＩは再編で同時にスタートを切ることになった３グループ。ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴの井上瑞稀（２５）は「通し稽古の時に『あいつらめっちゃ成長してるわ』って刺激になった」と意識せざるをえなかった。

最後は１人ずつがステージに上がってあいさつ。Ｂ＆ＺＡＩの橋本涼（２５）は「活動ができているのは先輩たちがつないでくれたから」と、楽曲を歌いつないだ嵐ら事務所の先輩に感謝した。

ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴの岩粼大昇（２３）は「俺たちは同じ事務所のファミリー。その上でライバル」とファンに伝え「いい意味でバチバチしたい。ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴが１番を取ります。全力でかかってこい」と宣言。ＡＣＥｅｓの深田竜生（２３）も「負けるつもりはない」とデビューへの“戦い”は続いていく。

◇ ◇

東西ジュニアが存在感を見せた。浮所が「（ＡＣＥｅｓの）全員が年男だから本当に勝負の１年だと思う。とにかく“うま”くやりたい」と午（うま）年にかけて目標を語ると、すかさず関西ジュニアの西村拓哉（２２）が「いや、そんなうまいですか？やっぱり“うま”が合わない」とお返し。続けて「横浜ですけど『あれ、ここ道頓堀かな？』みたいに（したい）」と意地を見せた。

ライブはフェス形式で進み、し烈な“争い”にもなったステージでそれぞれがアピール。東京ジュニアでは元少年忍者のメンバーから７人が参加した。同グループ活動終了後、最初のライブとなった黒田光輝（２２）は「いろんな思いを背負って、覚悟を持ってここに立っている」と決意を示した。