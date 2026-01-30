３月開催の野球の国際大会・ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）のＮｅｔｆｌｉｘの日本国内でのライブ配信に向け、俳優の渡辺謙（６６）が「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ ワールドベースボールクラシックアンバサダー」に、嵐の二宮和也（４２）が「スペシャルサポーター」に就任することが２９日、分かった。

幼少期から野球を愛する２人は試合のライブ配信やさまざまな関連コンテンツへの出演、日本代表・侍ジャパンの選手や監督のキャンプ取材などで大会を盛り上げる。３０日午後９時からはＹｏｕＴｕｂｅで２人のスペシャル対談映像も公開される。渡辺は大の虎党として知られており、阪神からは佐藤輝明選手ら４人が侍ジャパンに選出済み。虎戦士を中心に、世界一連覇を目指す侍に熱視線を送る。

渡辺は「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレーヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」と力強くコメント。二宮は「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味（だいごみ）だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」と気合十分だった。

また、過去大会の名場面の裏側に迫るＮｅｔｆｌｉｘ ドキュメンタリーシリーズ「ＤＩＡＭＯＮＤ ＴＲＵＴＨ ワールドベースボールクラシックの真実」（全４話）が２月１９日から配信開始となることも決定。渡辺と二宮がナビゲーターを務める。