渡辺謙＆二宮和也がタッグ Netflix「WBC」アンバサダー・スペシャルサポーター就任【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の渡辺謙が、動画配信サービス「Netflix」の「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシック」アンバサダーに、二宮和也が「スペシャルサポーター」に就任した。
「野球には、最後のアウトを取るまで何が起こるかわからない、予測不能なドラマがある」。そんな野球の魅力に惹かれ、お気に入りのチームや選手を応援し続けている2人の「野球ファン」がアンバサダー、スペシャルサポーターに就任した。野球ファンが注目する世界最高峰の舞台、2026ワールドベースボールクラシックを、熱狂と感動で盛り上げ、忘れられない思い出にしていく。
Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー、スペシャルサポーターのコンテンツ第1弾として、1月30日21時に、野球、そして今回のワールドベースボールクラシックへの思いを語るプレミアム対談映像が公開された。
さらに、渡辺と二宮がナビゲーターとなり、これまで明かされることのなかった真実に迫るドキュメンタリー番組「DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実」（全4話）も、2月19日から配信開始。日本が2連覇を掛けて挑む第6回ワールドベースボールクラシック。大谷翔平VSトラウト、侍ジャパンが世界一を決めた最後の対決をはじめ数々の名場面が生まれてきたが、そのシーンの裏には知られざるドラマ＝真実が存在する。侍ジャパンの監督や選手、対戦相手、関係者など当事者を徹底取材した番組となっている。（modelpress編集部）
「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」
【渡辺謙プロフィール】
1959年生まれ、新潟県出身。演劇集団「円」の研究生時に受けたオーディションで蜷川幸雄演出の舞台「下谷万年町物語」の主演の座を射止めた。映画「ラストサムライ」「明日の記憶」「硫黄島からの手紙」「沈まぬ太陽」「インセプション」「GODZILLA ゴジラ」「怒り」、舞台「王様と私」など、国内外で活躍。Netflixシリーズでは、「今際の国のアリス」シーズン3に出演。幼少期に後楽園球場にて観戦したプロ野球・読売ジャイアンツ対阪神タイガースの試合で江夏豊と田淵幸一のバッテリーを見て以来、阪神タイガースの熱狂的なファン。2024年8月1日に行われた「阪神甲子園球場100周年記念式典」ではスペシャルナビゲーターを務めた。
「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」
【二宮和也プロフィール】
1983年生まれ、東京都出身。男性アイドルグループ・嵐のメンバー。1999年、「A・RA・SHI」でCDデビューを果たした後、歌手、俳優、声優などさまざまな分野で幅広く活躍する。主な出演作に、ドラマ「南くんの恋人」「山田太郎ものがたり」「ブラックペアン」シリーズ、劇場アニメ「鉄コン筋クリート」、映画「暗殺教室」など。2015年、映画「母と暮せば」で第39回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、22年、「TANG タング」「ラーゲリより愛を込めて」で第65回ブルーリボン賞主演男優賞など受賞多数。Netflixシリーズでは、「イクサガミ」に出演。幼少期から野球観戦に親しみ、原辰徳のファン。少年野球の経験者で、最初にもらった背番号は原辰徳と同じ「8」。
・出演：渡辺謙、二宮和也
・制作プロダクション：日テレ アックスオン
・企画・製作：Netflix
・2026年2月19日（木）よりNetflixにて独占配信
※配信スケジュール：2月19日（木）Ep1＆2、2月27日（金）Ep3＆4
