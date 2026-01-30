ポンドは過大評価に見える もっと脆弱な可能性＝ＮＹ為替 ポンドは過大評価に見える もっと脆弱な可能性＝ＮＹ為替

きょうの為替市場は、ＮＹ時間に入ってドルが上下動したことで、ポンドドルも上下動している。ポンドドルは一旦１．３７ドル台半ばに下落していたものの、その下げを戻している。



エコノミストが、「ポンドはかなり過大評価されているように見える、特にドルに対してそうだ」と会議で述べた。ポンドはもっと脆弱で、経済的または政治的ショックが発生した場合には下落する可能性があるという。



５月に予定されている地方選挙は、市場が選挙結果を不利と受け止めた場合、ポンド安のきっかけとなる可能性があるとも指摘。ポンドドルは１．２０ドルから１．２５ドルの範囲まで下落する可能性があるとも述べた。



GBP/USD 1.3796 GBP/JPY 211.14 EUR/GBP 0.8666



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

