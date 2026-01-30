渡辺謙×二宮和也、野球を愛するふたりが熱く語る！プレミアム対談映像公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Netflix 2026 ワールドベースボールクラシック』のアンバサダーに渡辺謙、スペシャルサポーターに二宮和也が就任。

幼少期から野球を愛するふたりの野球ファンになるきっかけや、大会の楽しみ方、意気込みを語る「プレミアム対談映像」が、Netflix Youtubeにて1月30日21時に公開される。

■「見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味」二宮和也

野球には、最後のアウトを取るまで何が起こるかわからない、予測不能なドラマがある。そんな野球の魅力に惹かれ、お気に入りのチームや選手を応援し続けているふたりの「野球ファン」がアンバサダー、スペシャルサポーターに就任した。

すべての野球ファンが注目する世界最高峰の舞台『2026 ワールドベースボールクラシック』を、熱狂と感動で盛り上げ、忘れられない思い出にする。必要だったのは、出場するすべてのチーム・選手・監督・スタッフへ注がれる敬意と、野球ファンとしての視点、野球への熱量。野球ファンだからこそ、熱のこもったふたりの声援は“最強応援団”として選手たちのプレーを後押しし、大会の熱狂や手に汗握るその一瞬一瞬の緊張感、感動を日本中へ伝播させる。

Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー、スペシャルサポーターのコンテンツ第1弾として、2026年1月30日21時に野球、そして今回のワールドベースボールクラシックへの思いを語るプレミアム対談映像が公開される。

■『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』配信決定！

日本が2連覇を掛けて挑む第6回ワールドベースボールクラシック。大谷翔平 vs トラウト、侍ジャパンが世界一を決めた最後の対決をはじめ数々の名場面が生まれてきたが、そのシーンの裏には知られざるドラマ＝真実が存在する。侍ジャパンの監督や選手、対戦相手、関係者など当事者を徹底取材。

渡辺謙と二宮和也がナビゲーターとなり、これまで明かされることのなかった真実に迫るドキュメンタリー番組『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』（全4話）が、2月19日から配信開始となる。

■渡辺謙 コメント

■二宮和也 コメント

■番組情報

Netflix『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』

02/19（木）よりNetflixにて独占配信

Netflix『2026 ワールドベースボールクラシック』

3月5日～3月18日 全47試合 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

■【画像】番組キービジュアル