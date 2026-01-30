“関西のエース”西村拓哉、関東ではキャラ変？後輩・永岡蓮王が暴露「めちゃくちゃイジられてて…」
STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアによる合同コンサート『ジュニアSTAR to FESTIVAL 2026』が29日、横浜アリーナで開催された。本編前には出演者を代表してACEesの浮所飛貴、KEY TO LITの井上瑞稀、B&ZAIの矢花黎、関西ジュニアの西村拓哉、AmBitiousの永岡蓮王、東京ジュニアの黒田光輝、元木湧、阿達慶、千井野空翔、宮岡大愛、山岸想らが囲み取材に参加した。
【写真】ステージでキラキラ輝く関西ジュニア
今回は関西より8人の関西ジュニアが参加。西村は「通しリハから良い意味で影響をもらって、いつもとは一味違って気合を入れてパフォーマンスできている」と手応え。永岡も関東ジュニアと初合同コンサートに参加するそうで「本番は関西らしさ全開で、横浜ですけど、ここ道頓堀かな？と思うくらい関西ジュニアのコーナーでも全力でみせられたら」と笑いを交えて意気込んだ。
関西のみのコンサートとの違いを聞かれた永岡は「関西では、西村拓哉は西村拓哉なんです」と不思議発言で周囲をざわつかせると「“関西のニシタク”やのに、ここにきたら拓哉くんがめちゃくちゃイジられてて…拓哉くんがイジられてるのあんまり見たくない。関西のエースなんで…」と関東での西村の“キャラ変”を突然、暴露。
これに西村は「向こう（関西）でめっちゃイキってるみたい。やめてください！ブイブイ言わせてない」と大焦り。永岡が「（西村が腕に）時計とか10個くらいつけてる…」と言い出すと浮所は「各国の時間がみれる！」と大興奮。イジられ倒された西村は「後輩においしくしていただいて…。ありがとう」とタジタジだった。
本編出演は ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）、KEY TO LIT（岩崎大昇※崎＝たつさき、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光）、B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、元木湧、安嶋秀生、ヴァサイエガ渉、長瀬結星、嶋崎斗亜※崎＝たつさき、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎※崎＝たつさき、AmBitious（永岡蓮王、山中一輝、井上一太）。
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、渡邉大我、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、岸蒼太、小山十輝、鈴木瑛朝、関翔馬、高橋奏琉、林田芯、渡辺惟良、岩崎楓士、佐野斗真、新宮楓真、高橋礼、田代海瑠、西原至、西巻染、馬場律樹、三原健豊、宮部敬太、宮部聡太、横田大都、浅井乃我ら。
ほか12人のフレッシュなメンバーが加わり、最年長は中村の28歳、最年少は河津レオン7歳の平均17.4歳、総勢77人が出演した。
2月1日まで全7公演10万5000人を動員する。
