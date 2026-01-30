STARTO ENTERTAINMENT東西ジュニア77人が横アリで“フェス”開催 夢のステージに1万5000人熱狂【あいさつ全文】
STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアによる合同コンサート『ジュニアSTAR to FESTIVAL 2026』が29日、横浜アリーナで開催された。ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIなどの人気ユニットや関西ジュニアなど東西から総勢77人が集結。12人のフレッシュなメンバーが加わり、最年長は中村嶺亜の28歳、最年少は河津レオン7歳の平均17.4歳による華やかな“フェス”に1万5000人が大熱狂した。
【ライブ写真】白い衣装で存在感をみせるACEes
この日はACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）、KEY TO LIT（岩崎大昇※崎＝たつさき、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光）、B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、元木湧、安嶋秀生、ヴァサイエガ渉、長瀬結星、嶋崎斗亜※崎＝たつさき、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎※崎＝たつさき、AmBitious（永岡蓮王、山中一輝、井上一太）。
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、渡邉大我、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、岸蒼太、小山十輝、鈴木瑛朝、関翔馬、高橋奏琉、林田芯、渡辺惟良、岩崎楓士、佐野斗真、新宮楓真、高橋礼、田代海瑠、西原至、西巻染、馬場律樹、三原健豊、宮部敬太、宮部聡太、横田大都、浅井乃我らが登場。
前半は主にグループごとのステージを展開。先輩たちの楽曲カバーはもちろん、自分たちの持ち歌も続々と披露。バンドで会場に一体感を与えるB&ZAIや、ラップやダンス、アカペラ、自己紹介ソングと強烈な個性を並べていくKEY TO LIT、王道のキラキラ王子様オーラがまぶしいACEesはもちろん、関西ジュニアから西村は「この8人で横浜に殴り込みに来ました！」と意気揚々と宣言。
さらに、内村、黒田、檜山、元木、安嶋、ヴァサイエガ、長瀬は華麗なアクロバットで観客を驚かせ、また、千井野、阿達ら今後の活躍に期待がかかる“新星”ジュニアたちによる扇子や着物風の衣装で和の雰囲気のなかパフォーマンス。ときにはグループの垣根を超えたコラボレーションで沸かせたり、後半には先輩グループの楽曲全20曲を、ときにはトロッコや花道など会場を駆け巡りながらメドレーで熱唱。おなじみのヒット曲連発で会場の熱気も急上昇させた。
ラスト前にはそれぞれのグループを代表して橋本、岩崎、深田があいさつ。ファンや昨年2月に結成したグループへの想いを打ち明けた。アンコールを含め全31曲（メドレー1曲換算）で約2時間半、ときには息を絶やし、声を枯らしながらも、ひとりひとりが全力で駆け抜けた。2月1日まで全7公演10万5000人を動員する。
▼橋本涼（B&ZAI）
今日楽しかった？楽しかったかい？フー！みんなノリいいですね、さすがすです。去年、『SHOWbiz』で新しいグループになりまして、約1年ぐらい経ちましたが、元気にやっております。久しぶりにみんなの顔見て、久しぶりにジュニア全員じゃないですが、グループとか、今頑張ってる方たちが集まってこうやってライブをやらせていただいています。
この日を迎えるまで、久しく会ってないメンバーもいましたし、久しぶりに会ったな、みたいな人もいましたけど、久しぶりに会うとやっぱり楽しいもんで、すぐ打ち解けてしまうのがジュニアの良いところなのかもしれないですけど…あえて僕が率直に思った事を言うなら、やっぱ全員で集まるとライバル心とか“あいつらかっけえな”みたいな思いがすごく芽生えまして。
というのもあえていうならKEY TO LIT。映像を見てたらみんな「KITERETSU FIRE」してて楽しそうで、で、そのあと「Act‐Show」でカッコよく決めてて、そういうところを見て、やっぱり、ああいうの考えるガリさん（猪狩蒼弥）すげえなとか。（佐々木）大光のラップに合わせてガリさんがラップをやって、ああいう演出を考えるKEY TO LITのこの先もすごく楽しみですし、ACEesも、上から登場してさ、俺ら、あの白のモフモフ（の衣装）持ってねえぜ？（笑）でもあれが似合うんだよな。だから、あの姿でやっていて「やっぱりアイドルってこうだよな」と思って見ていて。逆に僕たちB&ZAIはオラァ〜！ってやっているから、あの白のモフモフをまだもらえてないのですが（笑）逆にそっちのカッコよさがありまして。
僕たちB&ZAIこの1年フェスだったり、舞台だったり、色んなこと活動させてもらい、色んな矢印が広がっていく中で、すごく思うのは僕たちが今こうやって活動できてるのは先輩たちがつないでくれたから、今こうやって僕たちが楽しく横浜アリーナで皆さんに見てもらってパフォーマンスができている。この事実を、今日こうやって目にしてすっげえうれしいです。
ちょっと、みんなベンライト見せて。橋本に興味ないって人も1回みせて？ほら、めっちゃ綺麗なんだよ。不思議なんだけど、ファンの方から見る、こっちとこっちって全然違くて…あ。見えてるからね。大丈夫だからね。すっげぇ綺麗で…この景色を見たいから俺ら今、頑張ってんだなって。この感動を今みんなで分かち合って、僕ら、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIそのほかにも関西の子たちも…すごくかっこいい奴らが頑張ってて、ヴァサイェガ（渉）とかも、すごくダンス上手くて。その下の後輩たちも、新星で頑張ってる子たちも、すごく頑張ってるから、俺らも負けられないけど、今この皆さんの、この幸せな景色を、みんなで共有している、この事実があることで、あと何十年かは生きれます！ありがとうございます！
みんなもさ、今、何十年って言ったけど、俺らも年を取ってくけど、一緒に年取っていってさ。あの時のこのフェス楽しかったなとか言い合える関係でいましょうよ！なので、一緒に長生きしようぜ、みんな！ 長生きしないの!? するー!? （ファンの声に）かわいらしい（笑）まだ、あと少しやるんで皆さん楽しんで行ってください。
▼岩崎大昇（KEY TO LIT）
本日はありがとうございました！楽しめましたか!? 今のはあれだね、俺がダメだった。ごめん。みなさん、『スタフェス』楽しめましたか!? 楽しめたかい！ありがとうございます。
みんな、このフェスがあるって聞いて、心でどっかちょっとドキドキしたんじゃないかなと、岩崎大昇は、なんとなく察しておりました。最初はね。
でも、やっぱりこうやって始まって、皆さんワーッと盛り上がってくれた時に、あぁ、大丈夫だった。俺たちはファミリーだなって、本当にそう思えるこの時間が、この空間が、この横浜アリーナに確実にあたったなと、KEY TO LITの岩崎大昇は感じたわけですよ。
去年グループが再編してから、なかなか他のジュニアたちと絡む機会がなかったので、そういうのもあって皆さんすごくドキドキしていたんじゃないかなと、僕は思っていて。でも、今回ライブが決まって、こうして皆様に、ショーをお届けする身として、やっぱり俺たちは同じ事務所のファミリーであるということはものすごく大事に、その上でライバルでもあるよっていうのを大事に、今日やってきました。やっぱりちょっと変な感じがここ1年はあったと思う。それは色んな理由もあると思うし、皆さんの心もあるし…色々あったけど、でもやっぱり今日このステージで、俺たちはライバルで他をみない！っていうわけじゃなくて、やっぱり俺たちは1つの事務所で1つのファミリーで1つの血がつながってる、この中で戦友だと、僕は、いや、僕たちはそう思って今回のライブをやってきました。
だからこうやって皆さんと楽しめているこの空間が、ものすごく僕たちにとって力になりますし、だからすごくいい意味で、みんなとバチバチしていきたいなっていう風に僕は思っています。ファンの皆さんも僕たちも切磋琢磨ですね。ただ、ぶつかり合うんじゃない、いがみ合うんじゃなくて、“あいつ、やってんじゃん。俺たちも頑張ろう”っていうのを、この空間で皆さまにお届けできたんじゃないか。俺たちはそれをやるぞっていうつもりでこのスタフェスに立っておりますので。言わせてもらうと、このフェスでこの空間、こっからも正々堂々と全員で勝負していきたいなと思ってます。
そんな中でこのジュニア、他にもまだ来てないジュニアもいるけど、この3グループ、関西・東京といっぱいいますけど。この中でKEY TO LITが1番を獲ります！
おーい、バックヤード！お前ら！俺たち全力でいくから！お前らもかかってこいや！おーい、そのファンの皆、お前らもだぞ、いいか？俺らが1番獲るからよ、お前ら負けんじゃないぞ！全員かかってこいやぁ！でも俺たちが1番を出すから…獲らー！（噛んでしまい、座り込む）KEY TO LITのみんなごめん…俺、こういうところあるんだよ、ごめんよ…（バックヤードから猪狩の声で「頑張ろうね！」）ありがとう、ガリさん、ありがとう！…というわけでこっからはもうホントみんな、位置についてよ〜いドンです（再び噛んで）もう笑わないで？わかるじゃん…そんな中で、KEY TO LIT、全力前進でぶっ放していくんで、皆さん、これからもどうぞよろしくお願いします。
▼深田竜生（ACEes）
今日はありがとうございました。（どよめきで）そうでしょ？だよね？えーってなるよね？（笑）分かります（笑）改めて、ACEesの深田竜生です。本日はありがとうございました。いや、皆さんの気持ちすごく分かります。あの…僕のことをちょっとでも知ってるよって方はわかるかと思います。“深田、急にどうした？”って…僕も緊張はだいぶしてるんですけども、せっかくこういう機会をいただいたのでしゃべらせていただきますね。いや、でもいいですね。橋本くんも大昇くんもすっげえ熱くて、そういうの僕、大好きなんです。男って感じ、漢字の漢のバージョン。すっごく好きなんです。だから、こういう合同のライブとかもすごく好きで、みんなで、さっきも言ってましたけども、切磋琢磨しあって、仲間でありライバル、本当にみんなバチバチな感じが本当に大好きです。
大昇くんが負ける気はないと、俺らが一番になると言ってましたけども、そんなの僕たちも一緒です。絶対に負けません！かかってきてください！
でも、こうして僕たちが今、ステージに立てているのは、支えてくれているファンのみなさん、そしてスタッフのみなさん。本当にたくさんの人に支えられて、僕たちは今このステージに立てています。こうしてステージに立っているのは僕たちですが、僕たちをステージに連れてきてくれたのは、間違いなく、ここに来ているファンのみなさんです。本当にありがとうございます。
あたたかいですね。本当に、僕を知らないよって方もいっぱいいると思うんですけど、みんな拍手とか、ペンライトとか振ってくれて本当に暖かいファンの方々ですごく支えられています。
ライブの主役って、一見、ステージに立って、こうやって衣装を着てライトを浴びている、僕たちっぽいんですけど、違うなと僕は思っていて、今、こうして来てくれている皆さん、そして応援してくれている皆さんが主役だと思っています。僕たちがどんなにダンスを頑張っても、歌を頑張っても、どんなにすごいパフォーマンスをしても見にきてくれる、ファンのみなさんがいなかったら、ライブって完成しないんです。
だから、こうしてきれいな景色を見れてるのも、こんな幸せな時間を過ごせているのも、本当にファンのみなさんのおかげです。本当にいつもありがとうございます。こうして、僕たちのパフォーマンスを見て、僕たちと一緒に過ごした時間で少しでも元気になれたり、明日から頑張れる活力になっていたらうれしいなと思います。
また会える日を楽しみにしています。僕たちジュニアは、まだまだこれからです。今必死に夢に向かってもがいている最中です。でも、夢を夢で終わらせる気はありません。皆さんの時間や思いも絶対無駄にはしません！僕たちを信じて、これからもついてきてください。
