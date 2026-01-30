STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアが29日、横浜アリーナで4日間連続コンサート「STAR to FESTIVAL」の初日を迎えた。

昨年2月の“ジュニア再編”以来、「ACEes」「KEY TO LIT」「B＆ZAI」らが集まって公演するのは初めて。3組は単独でアリーナ公演を行うなど経験を積んできた。「KEY…」の井上瑞稀（25）は「この1年で培ってきたものを全力でぶつけたい」と力を込めた。

個性あふれる総勢77人の東西ジュニアたちが、一体となって1万5000人を魅了した。「B＆ZAI」が持ち味であるバンド演奏で「First Beat」を披露すると、「KEY…」は扇で舞うような振り付けが特徴的な「KITERETSU FIRE」で会場を一体に。アイドルの王道を突き進む「ACEes」はHey！Say！JUMPのラブソング「White Love」を歌い上げ、観客をときめかせた。

少年隊「仮面舞踏会」やSMAP「青いイナズマ」など先輩のヒット曲をメドレーで歌い、事務所の歴史を“継承”。ラップが特技のジュニアによるコラボレーションなど、ジュニアが集結するこの場ならではの見せ場も観客の心をつかんだ。

「B＆ZAI」の橋本涼（25）が「全員で集まるとライバル心が凄く芽生えました」と話すと、「KEY…」の岩崎大昇（23）は「（ジュニアで）KEY TO LITが一番を獲ります」と宣言。「ACEes」の深田竜生（23）も「僕たちも負けません！かかってきてください！」と応じた。情熱をぶつけ合い切磋琢磨（せっさたくま）しながら輝いていく。