FRUITS ZIPPERがバレンタインにピュアな想いを贈る新CM公開 メンバーを“チョコ”で例えると？
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、明治ミルクチョコレートの新テレビCMに登場する。新テレビCM『meiji▽（ハート）FRUITS ZIPPER 〜ピュアな想いはピュアなチョコで〜』篇が、きょう30日より公開となった。
【動画】かわいい！新テレビCM『meiji▽（ハート）FRUITS ZIPPER 〜ピュアな想いはピュアなチョコで〜』篇
バレンタインという“ハレの日”（季節の催事）を、お菓子で盛り上げ、アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」では、「明治おかし大使」であるFRUITS ZIPPERとともに、「ピュアなチョコレートで、ピュアな想いを贈ろう！」をコンセプトに、言葉だけでは伝えきれない想いをチョコに込めて届ける、新しいバレンタインへのアップデートを目指す。
新テレビCMでは、楽曲「ハピチョコ」が流れる中、母親に電話をしたり、友人と過ごしたり、推し活に夢中になったりと、メンバーのいろんな“好き”を大切にする姿が描かれる。「心の中の大事な気持ち、ぜんぶぜんぶ伝わればいいのに。いろんな好きがあふれる今。言葉じゃ足りない気持ちや、言葉にできない気持ちを届けるために、チョコレートはあるんだと思う」というナレーションとともに、メンバーがそれぞれの“好き”を胸にピュアなチョコレートで手作り。大切な人へ手渡すことで、言葉だけでは伝えきれないピュアな想いを贈る内容となっている。
2月1日からはFRUITS ZIPPERの各メンバーが、チョコレートとともにピュアな想いを伝える動画もウェブで公開される。さらに、FRUITS ZIPPERのメンバーが視聴者に向けて、バレンタインのチョコレートをプレゼントする仕草を披露する特別映像も収められている。
■FRUITS ZIPPER インタビュー
――撮影を終えた感想は？
鎮西寿々歌：改めまして今年の9月で100周年を迎える明治ミルクチョコレートおめでとうございます。私たちもやはり小さい頃からミルクチョコレートと関わりが深く、年中食べたりとか色々お世話になっているんですけど 、やっぱりバレンタインが一番ミルクチョコレートとの関係性が深くなると思うんですけど、バレンタインのミルクチョコレートとそして100周年というトリプル揃ったタイミングで、私たちがバレンタインのCMに出させていただけるのが本当にうれしくて、それぞれメンバーのシーンがいろいろ散りばめられていたり、全員のシーンで楽しく並んで話しているシーンもあるので、いろんな形のバレンタインを楽しみにしていてほしいです。
――メンバーで一番ピュアなのは？
※質問を受けて、早瀬ノエルが4票、真中まなが3票、鎮西寿々歌が2票を獲得する結果に。
月足天音：FRUITS ZIPPERは、みんないろんなピュアな部分を持ち合わせていて、「ぴゅあいんざわーるど」っていう曲もあるくらいなので、本当にいろんなピュアを持ち合わせているグループになっております。
――明治おかし大使3年目で感じる身の回りの変化は？
真中まな：バレンタインに限らずではあるんですけど、スーパーのお菓子売り場に行くと年々FRUITS ZIPPERを好きな方々がチョコレートの売り場を見に行ってくださる機会が増えたので、こそこそ見に行って「うれしいな」みたいな気持ちで、ちょっとうれし恥ずかしな気持ちでチョコレート売り場を覗きに行くことが増えました。
仲川瑠夏：この間もコンビニで（売り場を）見たね。
真中まな：クリアファイルのコラボをしたときも、メンバー同士でコンビニに行くたびに「うちらいる」みたいな感じで、こそこそ、キャーキャーしたりしてすごいうれしい気持ちでいっぱいで、お店に私たちが並ぶのって特別だなと思って、毎年うれしい気持ちでいっぱいです。
――メンバーをチョコの種類で例えるなら何？
仲川瑠夏：これはめちゃくちゃ簡単でございます、ポンポン言っていきたいと思うんですけど、まず（早瀬）ノエちゃんはホワイトチョコレートです。まだ人生の経験というか、荒波をまだそこまで経験していないので。
真中まな：長老やめなよ、長老（笑）。
仲川瑠夏：ホワイトチョコレートにしました。（櫻井）優衣ちゃんは考えた末、ミルクチョコレートにしました。甘いのもいけるし、クールな状態もいけるしということでミルクチョコレートにしました。でもどちらかというと甘いからミルクチョコレートにしました。
鎮西さんはブラックチョコレートですね。なんでかっていうと大人っぽいからです。私服とかもおしゃれな大人みたいな感じで一番そういうシックなのが似合うからです。ブラックチョコレートにしました。まなふぃ（真中まな）は、すごく身長も高いし、スタイルもすごく良くてすごく大人っぽい女性というイメージが客観的に見たらあるんですけど、でも実は、すごくかわいいお洋服やレースもヒラヒラも大好きだから客観的な大人っぽい・色っぽいイメージだけどそういうかわいい女の子らしさを持ち合わせているからミルクチョコレートにしました。
月足は抹茶チョコレートでございます。福岡県柳川市出身で柳川市ってすごく川とかあって和な雰囲気があったり、お母様も生花しているので、月足も生花やっていたので一番抹茶が似合うと思いました。最後に（松本）かれんは、ストロベリーチョコレートです。これは理由は言わなくてもわかると思います。ストロベリーです。最後に（仲川）瑠夏のチョコレートなんだけどみんなに聞いてみたいなと思って、それをみんなの答えを聞いたうえで（仲川）瑠夏が最終的に自分で客観的に判断します。
早瀬ノエル：（仲川）瑠夏はブラックチョコレートです。世の中の荒波をいっぱい経験しているからです。
真中まな：（仲川）瑠夏はミルクチョコレートなんですけど、荒波を乗り越えてきた深みとプラス、たまに甘ちゃんモードのときがあるからそれを加味するとミルクチョコレートかなと思います。
月足天音：ちょっと甘ちゃんモードがあるから甘酸っぱいということでストロベリーチョコレートです。
鎮西寿々歌：それでいうと濃いストロベリーあるやん。濃いイチゴかなっていう感じ。ストロベリーさもあるんだけど、そこに濃さがある。だけどそれちょっと大人っぽく感じるじゃん。甘いけど大人っぽさがある。
真中まな：大人の甘酸っぱさ。
鎮西寿々歌：そう、それです。
松本かれん：ストロベリーチョコレート。なぜかというと、この中でピンクが一番ポップな色かなと思ったからです。
櫻井優衣：それで言ったら私は抹茶チョコレートで、（仲川）瑠夏の私服がおしゃれな感じ、だから一番抹茶がそれに近いかなと。
仲川瑠夏：ということで私が客観的に最終的にジャッジしたのは、ブラックチョコレートです。みんなの意見を聞いて、それを全部ぐちゃぐちゃに混ぜたらブラックチョコレートになるなって。全部こう、かき混ぜたらブラックチョコレートになるなって思いました。深みということでブラックチョコレートにしました。
