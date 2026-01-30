Snow Man「カリスマックス」、自身最速で1億突破 岩本照が喜びのコメント「老若男女の方に踊ってもらえてありがとうございマックスです」【オリコンランキング】
2025年8月25日に配信されたSnow Manの「カリスマックス」が、30日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身最速で累積再生数1億回を突破した。
【動画】Snow Man「カリスマックス」MV
週間再生数は578.3万回（5,783,258回）を記録。累積再生数は1億99.3万回（100,993,267回）となり、登場22週目で1億回の大台に到達した。
これで1億回突破作品は、「ブラザービート」に続き自身通算2作目となった。
本作は、1990年代〜2000年代に日本で流行した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした楽曲。2025年9月8日付「オリコン週間ストリーミングランキング」において6位に初登場以来、最新2026年2月2日付まで22週連続でTOP50をキープしている。
■Snow Man・岩本照、コメント
――「カリスマックス」は、「オリコン週間ストリーミングランキング」において「ブラザービート」に続く、自身通算2作目でご自身最速での累積再生数1億回突破作品となりました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【岩本照】沢山の方に聴いていただけて本当に嬉しいです。
まだこの楽曲に出会っていない皆さんにも早く出会っていただきたいです。
――1990年代から2000年代にかけて流行した“パラパラ”に現代的なダンスサウンドやラップテイストが融合した本作は“踊ってみた”動画が投稿されるなどSNSでも話題となりました。
改めて「カリスマックス」は、どのような楽曲になりましたか？
【岩本照】懐かしいと思ってもらえたり、新しいと思ってもらえたり、見てくださる方聴いてくださる方々が元気になってくれたら嬉しい想いがあります。
老若男女の方に踊ってもらえてありがとうございマックスです。
――最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
【岩本照】いつもSnow Manの事を応援してくださりありがとうございます。
2026年も皆さんの生活の一部にSnow Manが寄り添って、気分をあげていけるように過ごしていきたいです。
これからも応援の程、よろしくお願いします。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
【動画】Snow Man「カリスマックス」MV
週間再生数は578.3万回（5,783,258回）を記録。累積再生数は1億99.3万回（100,993,267回）となり、登場22週目で1億回の大台に到達した。
これで1億回突破作品は、「ブラザービート」に続き自身通算2作目となった。
■Snow Man・岩本照、コメント
――「カリスマックス」は、「オリコン週間ストリーミングランキング」において「ブラザービート」に続く、自身通算2作目でご自身最速での累積再生数1億回突破作品となりました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【岩本照】沢山の方に聴いていただけて本当に嬉しいです。
まだこの楽曲に出会っていない皆さんにも早く出会っていただきたいです。
――1990年代から2000年代にかけて流行した“パラパラ”に現代的なダンスサウンドやラップテイストが融合した本作は“踊ってみた”動画が投稿されるなどSNSでも話題となりました。
改めて「カリスマックス」は、どのような楽曲になりましたか？
【岩本照】懐かしいと思ってもらえたり、新しいと思ってもらえたり、見てくださる方聴いてくださる方々が元気になってくれたら嬉しい想いがあります。
老若男女の方に踊ってもらえてありがとうございマックスです。
――最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
【岩本照】いつもSnow Manの事を応援してくださりありがとうございます。
2026年も皆さんの生活の一部にSnow Manが寄り添って、気分をあげていけるように過ごしていきたいです。
これからも応援の程、よろしくお願いします。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞