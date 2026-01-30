¡Ú¥¹¥¿¥Õ¥§¥¹ °Ï¤ß¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¹õÅÄ¸÷µ±¡õ¸µÌÚÍ¯ ²£¥¢¥ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¡×¡ÖAmBitious¡×±Ê²¬Ï¡²¦¤Ï´ØÅì¤ÇÏ®¤é¤ì¤ëÀ¾Â¼ÂóºÈ¤ËËÜ²»
STARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁíÀª77Ì¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ STAR to FESTIVAL 2026¡×¤¬29Æü¤«¤é³«Ëë¡£½éÆüÁ°¤Ë¡¢¸µ¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡×¤Î¹õÅÄ¸÷µ±¤µ¤ó¡¢¸µÌÚÍ¯¤µ¤ó¡¢¸µ¡ÖLil ¤«¤ó¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡¢¡ÖAmBitious¡×¤Î±Ê²¬Ï¡²¦¤µ¤ó¤é¤¬²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÅÄ¤µ¤ó¤È¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇºòÇ¯11·îËö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¸µ¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡×¤«¤é¹õÅÄ¤µ¤ó¡¢¸µÌÚ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤ËÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¤µ¤ó¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¤µ¤ó¡¢ÛØ»³¸÷À®¤µ¤ó¡¢°ÂÅè½¨À¸¤µ¤ó¡¢¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¤µ¤ó¡¢Ä¹À¥·ëÀ±¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ïà·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ1È¯ÌÜ¤Î¸½¾ì¤¬º£²ó¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ëà2024Ç¯¤ËÁ°¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡×¤Ç°ìÅÙÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æº£²ó¤Ï7¿Í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤á¤ÈÀë¸À¡£
¸µÌÚ¤µ¤ó¤âàËÍ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤ï¤é¤º¡£·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿á¤Èº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é8Ì¾¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤ÆàÄÌ¤·¥ê¥Ï¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç±Æ¶Á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤Æµ¤¹çÆþ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¡£
¡ÖAmBitious¡×¤Î±Ê²¬¤µ¤ó¤ÏàËÍ¡¢´ØÅì¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ï´ØÀ¾¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤³Æ»ÆÜËÙ¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´ØÀ¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¸«¤»¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤È´ØÀ¾º²¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ê²¬¤µ¤ó¤Ïà¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï´ØÀ¾¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢à´ØÅì¤ËÍè¤¿¤éÂóºÈ¤¯¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤á¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
±Ê²¬¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Ïà´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥¤¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤á¤ÈÂç¹²¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢±Ê²¬¤µ¤ó¤¬à´ØÀ¾¤Î¥¨¡¼¥¹¡£»þ·×¤È¤«10¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ÆÆ´¤ì¤ëÂ¸ºßá¤È¤µ¤é¤ËÀ¾Â¼¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡ÖKEY TO LIT¡×°æ¾å¿ðµ©¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤ÏàÈþÌ£¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿á¤È¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
