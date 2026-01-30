Netflix『WBC』アンバサダーに渡辺謙、スペシャルサポーターは二宮和也【コメント全文】
Netflixは、2026年に開催されるワールドベースボールクラシックの日本国内でのライブ配信に向けて、野球を愛し、大会を心待ちにする野球ファンのひとりである渡辺謙をNetflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー、二宮和也をスペシャルサポーターに起用すると発表した。
【写真】強力タッグ！WBCの魅力を伝えていく渡辺謙＆二宮和也
大会本番、試合のNetflixライブ配信への出演はもちろんのこと、さまざまな関連コンテンツへの出演、そして野球ファンならではの視点や熱量を通じて、選手や監督、キャンプ取材など現場最前線から大会を盛り上げていく。
野球には、最後のアウトを取るまで何が起こるかわからない、予測不能なドラマがある。そんな野球の魅力に惹かれ、お気に入りのチームや選手を応援し続けているふたりの「野球ファン」がアンバサダー、スペシャルサポーターに就任した。
すべての野球ファンが注目する世界最高峰の舞台、2026ワールドベースボールクラシックを、熱狂と感動で盛り上げ、忘れられない思い出にしてもらう。必要だったのは、出場するすべてのチーム・選手・監督・スタッフへ注がれる敬意と、野球ファンとしての視点、野球への熱量。野球ファンだからこそ、熱のこもったおふたりの声援は”最強応援団”として選手たちのプレーを後押しし、大会の熱狂や手に汗握るその一瞬一瞬の緊張感、感動を日本中へ伝播させていく。
■渡辺謙
僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい。
■二宮和也
情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい。
【写真】強力タッグ！WBCの魅力を伝えていく渡辺謙＆二宮和也
大会本番、試合のNetflixライブ配信への出演はもちろんのこと、さまざまな関連コンテンツへの出演、そして野球ファンならではの視点や熱量を通じて、選手や監督、キャンプ取材など現場最前線から大会を盛り上げていく。
すべての野球ファンが注目する世界最高峰の舞台、2026ワールドベースボールクラシックを、熱狂と感動で盛り上げ、忘れられない思い出にしてもらう。必要だったのは、出場するすべてのチーム・選手・監督・スタッフへ注がれる敬意と、野球ファンとしての視点、野球への熱量。野球ファンだからこそ、熱のこもったおふたりの声援は”最強応援団”として選手たちのプレーを後押しし、大会の熱狂や手に汗握るその一瞬一瞬の緊張感、感動を日本中へ伝播させていく。
■渡辺謙
僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい。
■二宮和也
情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい。