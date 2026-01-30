¡Ú¥¹¥¿¥Õ¥§¥¹ °Ï¤ß¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ÖACEes¡×Éâ½êÈôµ®¡ÖKEY TO LIT¡×°æ¾å¿ðµ©¡ÖB&ZAI¡×Ìð²ÖóÕ¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉé¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡Ú¥¹¥¿¥Õ¥§¥¹ °Ï¤ß¼èºà¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ÖACEes¡×Éâ½êÈôµ®¡ÖKEY TO LIT¡×°æ¾å¿ðµ©¡ÖB&ZAI¡×Ìð²ÖóÕ¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉé¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
STARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁíÀª77Ì¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ STAR to FESTIVAL 2026¡×¤¬29Æü¤«¤é³«Ëë¡£½éÆüÁ°¤Ë¤ÏACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤µ¤ó¡¢KEY TO LIT¤Î°æ¾å¿ðµ©¤µ¤ó¡¢B&ZAI¤ÎÌð²ÖóÕ¤µ¤ó¤é¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÀª77Ì¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Î¶Ê¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ê¤ÉÁ´49¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤òÁ°¤ËÉâ½ê¤µ¤ó¤Ïà¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢1Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥á¤È¾¯¤·¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Î¸Å¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£°æ¾å¤µ¤ó¤ÏàÄÌ¤··Î¸Å¤Ç½é¤á¤Æ¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âô»³»É·ã¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤éÌó1Ç¯¤¬·Ð¤ÁàËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î1Ç¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉâ½ê¤µ¤ó¡¢°æ¾å¤µ¤ó¡¢Ìð²Ö¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ïà¤Þ¤º1È¯ÌÜ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é1¶ÊÌÜ¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿¤¤¡ÖKEY TO LIT¡×Áü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤Î¸å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ëá¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éâ½ê¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾THE¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é¡¢º²¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³1Ç¯¡¢¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤«¥Ü¡¼¥«¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Êá¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
ºòÇ¯¡¢¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿B&ZAI¤ÎÌð²Ö¤µ¤ó¤Ïà³°Éô¥Õ¥§¥¹¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¥Õ¥§¥¹¤ÏB&ZAI¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡£³°Éô¥Õ¥§¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³è¤«¤·¤Æ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤á¤ÈÀë¸À¡£Â³¤±¤ÆàËÍ¤¿¤ÁÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯2·î16Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë3ÁÈ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Éâ½ê¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥é¥¥é´¶¡¢¡ÖTHE¥¢¥¤¥É¥ë´¶¡×¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈàËÍ¤¿¤Á¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¸ÄÀ¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·ë¹½·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¼Â¤ÏËè¸ø±é°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¹þ¤ß¤Ç¡ÖKEY TO LIT¡×¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤éá¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
Ìð²Ö¤µ¤ó¤Ïà¥Ð¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤«¤â¤ä¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ú²»Éô¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Öµ¶¤ê¤Îµ²±¡×¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤¦á¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢à¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¹ç¸ÀÍÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÄù¤á¤Î°§»¢¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Éâ½ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥¿¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤¢¤¤¤¦¤¨¤ªºîÊ¸¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¡³Ú¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Î¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¸«¤Æ¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈäÏª¤·¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤È¡Ö´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¤ª¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¡¢¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
