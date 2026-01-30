ACEes浮所飛貴、阿達慶＆千井野空翔らの成長に驚き “フレッシュなあいさつ”披露もツッコまれる「めっちゃテレビ出てるだろ」
STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアによる合同コンサート『ジュニアSTAR to FESTIVAL 2026』が29日、横浜アリーナで開催された。本編前には出演者を代表してACEesの浮所飛貴、KEY TO LITの井上瑞稀、B&ZAIの矢花黎、関西ジュニアの西村拓哉、AmBitiousの永岡蓮王、東京ジュニアの黒田光輝、元木湧、阿達慶、千井野空翔、宮岡大愛、山岸想らが囲み取材に参加した。
【写真】白い衣装で存在感を放つACEes…ほかグループショットも掲載
1年ぶりの合同コンサートを前にした囲み取材に代表して参加した千井野は「先輩たちに負けないように、僕達という新しい星をみつけてもらえるように、頑張ります」と元気に意気込み。阿達は「去年1年は次世代として期待していただいているような公演にたくさん出させてもらったので、学んだことをみせつけて、僕たちももいるんだぞ、と見つけてもらえれば」とやる気をみせた。
初々しくも勢いを感じる2人のコメントに浮所は「（阿達と千井野は）中島健人くんのコンサートにもでていたり、めちゃくちゃ忙しいなかで、（宮岡と山岸を含む）ピンク色の衣装の4人は1年でめっちゃ成長してる」と驚きを隠せない。
そんななか、山岸は「先輩たちの通しリハをステージをみて、良い意味で自由な場面が多い。みなさんをみていると自由に仲良くやっている感じがある」と刺激を受けた様子。宮岡は「入所してまだ間もないので、先輩方に負けないくらい大きく踊りたいです。負けないという気持ちでやらせてもらいます」と照れ笑いし、周囲から「かわいい！」と声が飛んだ。
宮岡のかわいらしい自己紹介にも「なにそれ？俺もまだそれやりたい」としっとしていた浮所は「ACEesの浮所飛貴です…」ともじもじしながらあいさつ。周囲の「無理がある」とツッコミの声が飛び、矢花は「（浮所はすでに）めっちゃテレビでてるだろ」ととっくに場馴れしている浮所に呆れ顔だった。
本編出演は ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）、KEY TO LIT（岩崎大昇※崎＝たつさき、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光）、B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、元木湧、安嶋秀生、ヴァサイエガ渉、長瀬結星、嶋崎斗亜※崎＝たつさき、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎※崎＝たつさき、AmBitious（永岡蓮王、山中一輝、井上一太）。
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、渡邉大我、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、岸蒼太、小山十輝、鈴木瑛朝、関翔馬、高橋奏琉、林田芯、渡辺惟良、岩崎楓士、佐野斗真、新宮楓真、高橋礼、田代海瑠、西原至、西巻染、馬場律樹、三原健豊、宮部敬太、宮部聡太、横田大都、浅井乃我ら。
ほか12人のフレッシュなメンバーが加わり、最年長は中村の28歳、最年少は河津レオン7歳の平均17.4歳、総勢77人が出演した。2月1日まで全7公演10万5000人を動員する。
