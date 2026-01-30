Netflixは30日、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内でのライブ配信で俳優の渡辺謙（66）が「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」、二宮和也（42）が「スペシャルサポーター」に決定したことを発表した。

大会本番、試合のNetflixライブ配信への出演はもちろん、さまざまな関連コンテンツへの出演、そして野球ファンならではの視点や熱量を通じて、選手や監督、キャンプ取材など現場最前線から大会を盛り上げていく。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

▼渡辺謙コメント

僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい。

▼二宮和也コメント

情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい。