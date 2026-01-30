動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が、３月５日に開幕するＷＢＣの国内ライブ配信に向けて、俳優の渡辺謙（６６）を「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」に、嵐の二宮和也（４２）を「スペシャルサポーター」に起用することが２９日、分かった。

全４７試合の熱戦を独占配信する「Ｎｅｔｆｌｉｘ」に最強の“応援団”が加わった。熱狂的な阪神ファンとして知られる渡辺は「僕たちができることは見続けること、見守ること」とコメント。自身も世界の舞台で活躍を続けることから「ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」と語った。

野球経験者で、２０１４年の日テレ系連続ドラマ「弱くても勝てます〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜」で野球部監督役を演じたこともある二宮も「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐（だいご）味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」と、ファン目線を強調した。

３０日午後９時からＹｏｕＴｕｂｅで、２人がＷＢＣに対する思いを語り合う「プレミアム対談映像」の公開も決定。さらに２月１９日からはＮｅｔｆｌｉｘで２人がナビゲーターを務めるドキュメンタリー番組「ＤＩＡＭＯＮＤ ＴＲＵＴＨ ワールドベースボールクラシックの真実」（全４話）も配信される。日本代表連覇へ―。徐々に熱を帯びる野球の祭典を２人がさらに盛り上げる。

〇…日本テレビは２９日、国内で独占配信権を獲得した「Ｎｅｔｆｌｉｘ」から中継制作を受託したと発表した。１次ラウンドの日本代表戦４試合を含む１０試合と準々決勝から決勝までの５試合の計１５試合を担当する。その他にも、プロモーションパートナーとして連携し、開幕特番などを地上波で放送するという。