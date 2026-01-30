◆テニス 全豪オープン 第１２日（２９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２９日＝吉松忠弘】車いすの部男子シングルスで、世界王者の小田凱人（ときと、１９）＝東海理化＝が、２０２１〜２２年の国枝慎吾以来、史上２人目の４大大会連続全制覇に残り２勝と迫った。準々決勝で２１年東京パラリンピック銀メダルの世界１２位、トム・エフベリンク（３３）＝オランダ＝に６―４、６―４で勝ち、４強進出。同女子の上地結衣（３１）＝三井住友銀行＝もベスト４入りした。

＊ ＊ ＊ ＊

世界王者・小田の貫禄勝ちだ。第２セットは０―３スタート。しかし、「ヒヤヒヤはしていない。負けるとも思っていない」。すぐにエンジンの回転数を上げ「相手を超えていこう」とレベルを上げた。今大会は気温４０度前後の酷暑が話題になっているが、この日の屋外コートは涼しい風と曇り空で、気温は２０度台。「０―４になると巻き返すのに時間がかかる」と、きっちり反撃に成功してのストレート勝ちだ。

車いすテニス界では、数ある種目の中でも、男子シングルスが、飛び抜けてレベルが高い。特に４大大会は、その時の世界上位１６人のトップクラスしか出場できない。それでも、小田にかかると「自分の中では８（強）から４（強）の間が切り替え。一気にレベルが上がる」と話す。

次戦は昨年、生涯４大大会全制覇を達成した全米決勝で、フルセットの激戦となった同４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）が相手だ。今大会、ともにペアとしてダブルスも組んでおり、手の内は知り尽くした相手だけに「明日からが本番」と気合が入る。

２年ぶりの全豪制覇まで、あと２勝。優勝すれば、昨年全米で達成した生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）に、新たな勲章が加わる。２５年の全仏からウィンブルドン、全米、２６年の今大会と、年をまたぎながら４大大会を連続で全制覇する快挙となる。男子シングルスの達成者は過去、国枝慎吾しかいない。

それだけにとどまらない。毎年、全豪の覇者だけが権利を手にするのが、テニス界で最も価値があるとされる「年間での４大大会全制覇」。小田も「今年の最大の目標は年間グランドスラム（４大大会全制覇）」と掲げる。国枝に次ぐ、年またぎの４大大会連続全制覇の先に、史上初の偉業も控える。新たな歴史へ、１９歳の快進撃は続く。

◆４大大会の全制覇 年間と生涯以外に、年をまたぐが４大会連続で制するものがある。車いすの部の男子シングルスでは、国枝慎吾が２１年全米から、２２年全豪、全仏、そしてウィンブルドンと連続で優勝した。同年ウィンブルドン初優勝で、国枝は生涯４大大会全制覇も同時に達成。小田は２５年全仏、ウィンブルドン、全米と制し、年またぎで残すのがこの２６年全豪だけだ。