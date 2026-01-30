東西のジュニア総勢７７人が出演するコンサート「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」（２月１日まで全７公演＝計１０万５０００人動員）が２９日、神奈川・横浜アリーナで初日を迎えた。

“キラキラ王道アイドル街道”を突っ走る「ＡＣＥｅｓ（エイシーズ）」がトップバッターで登場し、「スタフェス始まったぞ！調子はどうなんだ横アリ！盛り上がっていこうぜ」とシャウトした。さらに、嵐の人気曲「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」では最年少の川津レオン（７）から、最年長のＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ（キテレツ）・中村嶺亜（２８）まで平均年齢１７・４歳のジュニアが大集結した。

昨年２月のジュニア再編で「ＡＣＥｅｓ」「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ（キテレツ）」「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」が誕生した。ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ・井上瑞稀は「リハーサルから『うわっ！あいつらめっちゃ成長してる』とたくさん刺激をもらっている」とジュニア同士、しのぎを削っていることを告白。Ｂ＆ＺＡＩの矢花黎は「サマソニなどの外部フェスを経験させていただいてきたので、培ってきたものを生かし、僕たちの音を通じてハッピーを伝えたい」と意気込んだ。

ステージでＢ＆ＺＡＩは、ＴＯＫＩＯの「宙船」やオリジナル曲「なつ［ハート］あい」など振り幅のあるパフォーマンスで会場を沸かせた。矢花の「僕たちはクラスのかっこいい軽音部の男の子みたいな８人」との言葉通り、やんちゃでクールなバンド演奏でも魅了した。

終盤には、橋本涼が代表してあいさつし「新しいグループになって約１年、元気にやっております。こうして全員で集まると、改めてライバル心が芽生えました。あえて言うなＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ。（演出で）ああいうの考えるガリさん（＝猪狩蒼弥）すごいなとかね。ＡＣＥｅｓもやっぱりアイドルってこうだよなあと思ったり。俺ら、あんな白のモフモフ（衣装）持ってねえぜ？」と笑いながら刺激を告白。「こうやってライブができるのは先輩たちが（歴史や伝統を）つないでくれたから。この幸せな景色があるだけであと何十年、生きられます！一緒に長生きしようぜ」と呼びかけた。

全３１曲を披露したステージは、ジュニアの楽曲「明日に向かって」でフィナーレ。７７人が夢と希望を胸に、未来へ突き進む。（奥津 友希乃）

〇…ジュニアの千井野空翔、宮岡大愛らフレッシュな顔ぶれも出演。ジュニアの公演「新星」や、中島健人のソロライブのバックにつくなどアイドルとしての成長が目覚ましい千井野は「先輩たちに負けないように、僕たちという新しい星を見つけてもらえるように頑張ります！」と意気込んだ。宮岡も「先輩方がいる中で入所して間もないので、先輩方に負けないくらい大きく踊りたい！」と初々しく宣言。取材会に登壇した浮所飛貴や井上瑞稀は「かわいい〜！」とほほえんでいた。