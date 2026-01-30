東西のジュニア総勢７７人が出演するコンサート「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」（２月１日まで全７公演＝計１０万５０００人動員）が２９日、神奈川・横浜アリーナで初日を迎えた。

“キラキラ王道アイドル街道”を突っ走る「ＡＣＥｅｓ（エイシーズ）」がトップバッターで登場し、「スタフェス始まったぞ！調子はどうなんだ横アリ！盛り上がっていこうぜ」とシャウトした。さらに、嵐の人気曲「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」では最年少の川津レオン（７）から、最年長のＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ（キテレツ）・中村嶺亜（２８）まで平均年齢１７・４歳のジュニアが大集結した。

昨年２月のジュニア再編で「ＡＣＥｅｓ」「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ（キテレツ）」「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」が誕生した。ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ・井上瑞稀はは「リハーサルから『うわっ！あいつらめっちゃ成長してる』とたくさん刺激をもらっている」とジュニア同士、しのぎを削っていることを明かし、「自由で個性が強いキテレツらしさを楽しんで欲しい」と力を込めた。

ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴはステージでＳｉｘＴＯＮＥＳの「こっから」や、キャッチーなメロディーと歌詞がバズリ中のオリジナル曲「ＫＩＴＥＲＥＴＳＵ ＦＩＲＥ」を披露し、会場を大熱狂させた。猪狩蒼弥は「ただ楽しいライブを目指して頑張ります」と約束。佐々木大光は「後ろまで全員見えてるよ！どんなアイライン引いてきたかも分かるよ」とおちゃめなＭＣで盛り上げた。

終盤には、岩粼大昇が代表してあいさつし「（観客は）心のどこかでドキドキしてたんじゃないかと岩粼大昇は察しておりました。でも皆さんが盛り上がってくださって、大丈夫だと思えた。俺たちは同じ事務所のファミリー。その中で戦っていく戦友。いい意味でみんなとバチバチしていきたい。ここから正々堂々とみんなで勝負していきます。この中でキテレツが一番取ります。全員かかってこいや！」とぶち上げた。

全３１曲を披露したステージは、ジュニアの楽曲「明日に向かって」でフィナーレ。７７人が夢と希望を胸に、未来へ突き進む。（奥津 友希乃）

〇…ジュニアの黒田光輝、元木湧らも出演。昨年まで少年忍者として活動しており、黒田は「お客さんを楽しませるという気持ちと、覚悟を持ってステージに立ちたい。横アリは少年忍者で立たせていただいたことのある思い入れが強い場所。だからこそ、いろんな思いを背負ってパフォーマンスしたい」とコメント。元木も「形は変わりましたけど、少年忍者でやってきた時と変わらないパッションを全力で出していきたい」と前を向いた。ステージではＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ・佐々木のドラムと、元木、内村颯太、長瀬結星のラップコラボでも会場を沸かせた。