東西のジュニア総勢７７人が出演するコンサート「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」（２月１日まで全７公演＝計１０万５０００人動員）が２９日、神奈川・横浜アリーナで初日を迎えた。

“キラキラ王道アイドル街道”を突っ走る「ＡＣＥｅｓ（エイシーズ）」がトップバッターで登場し、「スタフェス始まったぞ！調子はどうなんだ横アリ！盛り上がっていこうぜ」とシャウトした。さらに、嵐の人気曲「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」では最年少の川津レオン（７）から、最年長のＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ（キテレツ）・中村嶺亜（２８）まで平均年齢１７・４歳のジュニアが大集結した。

昨年２月のジュニア再編で「ＡＣＥｅｓ」「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ（キテレツ）」「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」が誕生した。ＡＣＥｅｓ・浮所飛貴は「それぞれ状況が変化した中、１年間で色んな景色を見て経験を積んでこうして集まれた」と歓喜。「今年は全員年男なので、勝負の一年。何事もとにかくウマくやりたい！」と力を込めた。浮所の“午年”にちなんだ意気込みに、関西ジュニア・西村拓哉はすかさず、「そんなウマいですか？馬が合わないっすね」と首をかしげながらつっこんだ。

ステージでＡＣＥｅｓは、オリジナル曲「Ａｃｉｎｇ ｏｕｔ」や嵐の「ワイルド アット ハート」などを披露。約１年ダンス、ボーカルレッスンを積んだ成果を発揮した。浮所は「ＡＣＥｅｓはキラキラアイドルが大好きな５人。目指すはスーパーキラキラアイドル。“ＴＨＥ アイドル感”では負けません」と宣言した。

終盤には、深田竜生が代表してあいさつし「本当にたくさんの人に支えられてステージに立っています。ライブの主役って一見、ステージでライトを浴びている僕たちっぽいんですけど、応援してくれている皆さんが主役。僕たちがどんなに頑張っても皆さんがいなかったらライブは完成しない」とファンに感謝。「こうしてきれいな景色を見られて、幸せな時間を過ごせているのも皆さんのおかげ。今は必死に夢に向かってもがいている最中ですが、夢では終わらせません！」と力強く約束した。

全３１曲を披露したステージは、ジュニアの楽曲「明日に向かって」でフィナーレ。７７人が夢と希望を胸に、未来へ突き進む。（奥津 友希乃）

〇…関西ジュニアからは西村拓哉や、ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ・永岡蓮王ら８人が出演。永岡の「横浜だけど、ここ道頓堀かな？というくらい関西らしさ全開で行きます」との宣言通り、しゃかりきなパフォーマンスで会場の１万５０００人を沸かせていた。