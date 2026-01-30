¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¿´²êÀ¸¤¨¤¿¡×STARTO¥¸¥å¥Ë¥¢77¿Í¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¡¡ºÆÊÔ¸å½é¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡STAR to FESTIVAL 2026¡×¤¬29Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ACEes¡¢KEY TO LIT¡¢B¡õZAI¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÁíÀª77¿Í¤¬»²Àï¡£¾å¤Ï28ºÐ¡¢²¼¤Ï7ºÐ¤Þ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð17¡¦4ºÐ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½ºßÃÏ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ACEesÉâ½êÈôµ®¡Ê23¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Õ¥§¥¹»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤Ç³«Ëë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î²Ú¤ä¤«¥ª¡¼¥é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íò¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¢¥Ã¥È¥Ï¡¼¥È¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥È¥ó¤Ï´ØÅì¤«¤é´ØÀ¾¤Ø¡£8¿Í¤Ç¡È¥¢¥¦¥§¥¤¡É²£¥¢¥ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï³Ú¶Ê¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ã¡ª¡ª¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶î¤±²ó¤ê¡¢À¾Â¼ÂóºÈ¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÉÛ¹ð¡£¥Î¥êÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
KEY TO LIT°æ¾å¿ðµ©¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç¡×¤È·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤5¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¸µ¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¸µÌÚÍ¯¡Ê24¡Ë¤é¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
Ìð²ÖóÕ¡Ê25¡Ë¤ÏB¡õZAI¤ò¡Ö¥¯¥é¥¹¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·Ú²»Éô¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤È¤âÎã¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÆóÅáÎ®¤òÈ¯´ø¡£À¸±éÁÕ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢2¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ç²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
ºòÇ¯2·î°Ê¹ß¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ºÆÊÔ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é1Ç¯¡£B¡õZAI¶¶ËÜÎÃ¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤é¡¢¡Êº£¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ËÁ´°÷¤Ç½¸¤Þ¤ë¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡¢KEY TO LIT´äùõÂç¾º¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï1¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£ACEes¿¼ÅÄÎµÀ¸¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖÌ´¤òÌ´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¿¤Á¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¿®¤¸¤ÆÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤ò¡¢É¬¤ºÀµ²ò¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û