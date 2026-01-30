ACEesÉâ½êÈôµ®¤È´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢À¾Â¼ÂóºÈ¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡©¡Ö¡È¥¦¥Þ¡É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡STAR¡¡to¡¡FESTIVAL¡¡2026¡×¤¬29Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
ºòÇ¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ACEes¡¢KEY¡¡TO¡¡LIT¡¢B¡õZAI¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤âÅìÀ¾ÁíÀª77¿Í¤¬»²Àï¡£¾å¤Ï28ºÐ¡¢²¼¤Ï7ºÐ¤Þ¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯Îð17¡¦4ºÐ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½ºßÃÏ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
³«±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤¬²Ð²Ö¡©¡¡¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£´ØÅì¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎACEes¤ÏÁ´°÷¤¬Ç¯ÃË¡£Éâ½êÈôµ®¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö12Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«¤³¤Î¥¿¡¼¥ó¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¾¡Éé¤Î1Ç¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡È¥¦¥Þ¡É¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦À°¤Ã¤¿Ê¸¸À¤ÇÀë¸À¡£¼þ°Ï¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¡È¥¦¥Þ¡É¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡È¥¦¥Þ¡É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤¢¤ª¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£