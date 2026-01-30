ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３７７ドル安 ナスダックは２．５％の大幅安
NY株式29日（NY時間11:10）（日本時間01:10）
ダウ平均 48637.67（-377.93 -0.77%）
ナスダック 23253.83（-603.62 -2.53%）
CME日経平均先物 52545（大証終比：-765 -1.46%）
欧州株式29日GMT16:10
英FT100 10178.69（+24.26 +0.24%）
独DAX 24271.03（-551.76 -2.22%）
仏CAC40 8082.74（+16.06 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.545（-0.026）
10年債 4.233（-0.010）
30年債 4.862（+0.007）
期待インフレ率 2.355（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.827（-0.030）
英 国 4.509（-0.035）
カナダ 3.411（-0.016）
豪 州 4.836（+0.021）
日 本 2.252（+0.018）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.29（+2.08 +3.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5206.00（-134.20 -2.51%）
ビットコイン（ドル）
84356.00（-4921.16 -5.51%）
（円建・参考値）
1288万8753円（-751904 -5.51%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48637.67（-377.93 -0.77%）
ナスダック 23253.83（-603.62 -2.53%）
CME日経平均先物 52545（大証終比：-765 -1.46%）
欧州株式29日GMT16:10
英FT100 10178.69（+24.26 +0.24%）
独DAX 24271.03（-551.76 -2.22%）
仏CAC40 8082.74（+16.06 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.545（-0.026）
10年債 4.233（-0.010）
30年債 4.862（+0.007）
期待インフレ率 2.355（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.827（-0.030）
英 国 4.509（-0.035）
カナダ 3.411（-0.016）
豪 州 4.836（+0.021）
日 本 2.252（+0.018）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.29（+2.08 +3.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5206.00（-134.20 -2.51%）
ビットコイン（ドル）
84356.00（-4921.16 -5.51%）
（円建・参考値）
1288万8753円（-751904 -5.51%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ