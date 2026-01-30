NY株式29日（NY時間11:10）（日本時間01:10）
ダウ平均　　　48637.67（-377.93　-0.77%）
ナスダック　　　23253.83（-603.62　-2.53%）
CME日経平均先物　52545（大証終比：-765　-1.46%）

欧州株式29日GMT16:10
英FT100　 10178.69（+24.26　+0.24%）
独DAX　 24271.03（-551.76　-2.22%）
仏CAC40　 8082.74（+16.06　+0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.545（-0.026）
10年債　 　4.233（-0.010）
30年債　 　4.862（+0.007）
期待インフレ率　 　2.355（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.827（-0.030）
英　国　　4.509（-0.035）
カナダ　　3.411（-0.016）
豪　州　　4.836（+0.021）
日　本　　2.252（+0.018）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.29（+2.08　+3.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5206.00（-134.20　-2.51%）

ビットコイン（ドル）
84356.00（-4921.16　-5.51%）
（円建・参考値）
1288万8753円（-751904　-5.51%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ