きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って戻り売りに押され、１．１９ドル台前半まで下落。今週は節目の１．２０ドルを一時回復していたが、上値を維持できていない。専らドルの材料に左右される展開で、今週のベッセント財務長官の発言以降、ドルに買い戻しが出ていることから、ユーロドルは伸び悩む展開が見られている。一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って売りが強まり、一時１８２円台前半に下落。２１日線の下での推移が続いており、一旦調整モードに入った気配も出ている。



それでもユーロの上値期待は高く、１．２０ドルは通過点との見方も少なくない。そのような中でエコノミストからは、ユーロはＥＣＢ警戒し始める水準に近づいているとの声が出ている。ユーロドルが１．２３ドル前後を上回る水準になれば、ＥＣＢから口先介入が相次ぐ可能性があるという。



同エコノミストは、ユーロドルの適正価値を１．１２ドルか１．１３ドル近辺と見ており、上下１０％のバンドがＥＣＢの許容範囲内と考えているという。計算上は１．２３－１．２４ドルだが、１．２２ドルか１．２３ドルを超えて来るようであれば、インフレへの影響を理由にＥＣＢは懸念を高めるだろうと述べている。



EUR/USD 1.1937 EUR/JPY 182.57 EUR/GBP 0.8661



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

