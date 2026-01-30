NY株式29日（NY時間12:03）（日本時間02:03）
ダウ平均　　　48962.55（-53.05　-0.11%）
ナスダック　　　23444.84（-412.61　-1.73%）
CME日経平均先物　52810（大証終比：-500　-0.95%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10171.76（+17.33　+0.17%）
独DAX　 24309.46（-513.33　-2.07%）
仏CAC40　 8071.36（+4.68　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.549（-0.022）
10年債　 　4.241（-0.002）
30年債　 　4.873（+0.018）
期待インフレ率　 　2.360（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.840（-0.017）
英　国　　4.511（-0.033）
カナダ　　3.413（-0.014）
豪　州　　4.836（+0.021）
日　本　　2.252（+0.018）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.32（+2.11　+3.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5273.20（-67.00　-1.25%）

ビットコイン（ドル）
85168.00（-4109.16　-4.60%）
（円建・参考値）
1302万0484円（-628208　-4.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ