ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５３ドル安まで下げ渋る ナスダックは１．７％の大幅安
NY株式29日（NY時間12:03）（日本時間02:03）
ダウ平均 48962.55（-53.05 -0.11%）
ナスダック 23444.84（-412.61 -1.73%）
CME日経平均先物 52810（大証終比：-500 -0.95%）
欧州株式29日終値
英FT100 10171.76（+17.33 +0.17%）
独DAX 24309.46（-513.33 -2.07%）
仏CAC40 8071.36（+4.68 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.549（-0.022）
10年債 4.241（-0.002）
30年債 4.873（+0.018）
期待インフレ率 2.360（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.840（-0.017）
英 国 4.511（-0.033）
カナダ 3.413（-0.014）
豪 州 4.836（+0.021）
日 本 2.252（+0.018）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.32（+2.11 +3.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5273.20（-67.00 -1.25%）
ビットコイン（ドル）
85168.00（-4109.16 -4.60%）
（円建・参考値）
1302万0484円（-628208 -4.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48962.55（-53.05 -0.11%）
ナスダック 23444.84（-412.61 -1.73%）
CME日経平均先物 52810（大証終比：-500 -0.95%）
欧州株式29日終値
英FT100 10171.76（+17.33 +0.17%）
独DAX 24309.46（-513.33 -2.07%）
仏CAC40 8071.36（+4.68 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.549（-0.022）
10年債 4.241（-0.002）
30年債 4.873（+0.018）
期待インフレ率 2.360（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.840（-0.017）
英 国 4.511（-0.033）
カナダ 3.413（-0.014）
豪 州 4.836（+0.021）
日 本 2.252（+0.018）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.32（+2.11 +3.34%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5273.20（-67.00 -1.25%）
ビットコイン（ドル）
85168.00（-4109.16 -4.60%）
（円建・参考値）
1302万0484円（-628208 -4.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ