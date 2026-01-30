ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１０２ドル安 ナスダックは１．４％の大幅安
NY株式29日（NY時間13:24）（日本時間03:24）
ダウ平均 48913.38（-102.22 -0.21%）
ナスダック 23515.57（-341.88 -1.43%）
CME日経平均先物 53100（大証終比：-210 -0.40%）
欧州株式29日終値
英FT100 10171.76（+17.33 +0.17%）
独DAX 24309.46（-513.33 -2.07%）
仏CAC40 8071.36（+4.68 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.551（-0.020）
10年債 4.229（-0.014）
30年債 4.857（+0.002）
期待インフレ率 2.359（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.840（-0.017）
英 国 4.511（-0.033）
カナダ 3.404（-0.023）
豪 州 4.836（+0.021）
日 本 2.252（+0.018）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.37（+2.16 +3.42%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5386.00（+45.80 +0.86%）
ビットコイン（ドル）
83847.88（-5429.28 -6.08%）
（円建・参考値）
1283万5433円（-831114 -6.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
