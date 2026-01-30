NY株式29日（NY時間13:24）（日本時間03:24）
ダウ平均　　　48913.38（-102.22　-0.21%）
ナスダック　　　23515.57（-341.88　-1.43%）
CME日経平均先物　53100（大証終比：-210　-0.40%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10171.76（+17.33　+0.17%）
独DAX　 24309.46（-513.33　-2.07%）
仏CAC40　 8071.36（+4.68　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.551（-0.020）
10年債　 　4.229（-0.014）
30年債　 　4.857（+0.002）
期待インフレ率　 　2.359（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.840（-0.017）
英　国　　4.511（-0.033）
カナダ　　3.404（-0.023）
豪　州　　4.836（+0.021）
日　本　　2.252（+0.018）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.37（+2.16　+3.42%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5386.00（+45.80　+0.86%）

ビットコイン（ドル）
83847.88（-5429.28　-6.08%）
（円建・参考値）
1283万5433円（-831114　-6.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ