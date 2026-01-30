衆議院議員選挙について、TOSと読売新聞社は28日までの2日間、電話とインターネットによる情勢調査を行いました。その結果に、TOS独自の取材も加えて選挙戦序盤の情勢を分析しました。大分県内の各選挙区ごとにお伝えします。

大分1区

大分1区に立候補したのは届け出順に、

堤淳太候補

衛藤博昭候補

野中しんすけ候補

吉良州司候補

山下魁候補

以上の5人です。

大分1区は衛藤候補と吉良候補が激しく競り合う展開となっています。

衛藤候補は自民党支持層のおよそ7割を固めました。連立を組む維新支持層には3割ほどに浸透しています。

吉良候補は、「中道、立憲、公明党」支持層の7割ほどを固めました。また、国民支持層と無党派層の2割ほどが支持しています。

野中候補は参政党支持層の7割近く、堤候補は国民支持層の5割近くを固めていて支持拡大を図っています。

山下候補は共産党支持層以外への浸透が課題です。

大分2区

続いて大分2区に立候補したのは届け出順に、

広瀬建候補

吉川元候補

以上の2人です。

一騎打ちの大分2区は広瀬候補がリードし吉川候補が追う展開となっています。

広瀬候補は自民党支持層の9割近くを固め、維新支持層のおよそ6割、参政党支持層の4割ほどから支持されています。

吉川候補は「中道・立憲・公明党」支持層の9割以上を固めました。また、無党派層の2割半が支持しています。

大分3区

最後に大分3区に立候補したのは届け出順に、

野中貴恵候補

岩屋毅候補

小林華弥子候補

平野雨龍候補

岩永京子候補

以上の5人です。

大分3区は岩屋候補と小林候補が接戦を繰り広げています。

岩屋候補は自民党支持層の5割が支持しています。また、維新支持層の3割以上に浸透しています。

小林候補は「中道・立憲・公明党」支持層の8割以上から支持を得ているほか共産党支持層のおよそ3割からも支持されています。

平野候補は参政党支持層のおよそ3割。自民党の支持層のおよそ1割から支持されています。岩永候補は保守党支持層の9割近くを固めています。

野中候補は参政党支持層の4割から支持されていますがそのほかは限定的です。

いずれの選挙区も2割から3割の人が投票先を明らかにしておらず、今後、情勢は変わる可能性があります。