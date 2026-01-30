ヤンキースと5年総額1億6250万ドルで再契約したコディ・ベリンジャー外野手（30）が28日（日本時間29日）、リモート会見を行った。

昨季、ベリンジャーはヤンキースで29本塁打、98打点をマーク。シーズン終了後にFAになっていた。地元記者とのやりとりの中で、ベリンジャーは「ヤンキースには素晴らしいカルチャーがある。昨季、ニューヨークでいい時間が過ごせた」とチームと地元ニューヨークの雰囲気を称賛。さらにチームの主砲であり、リーダーでもあるアーロン・ジャッジ外野手の存在について問われると、「特別だ。特別だよ。ポジティブな言葉をどれだけ言っても十分過ぎることはない」と表情を崩した。

「（ジャッジが）フィールドで何をしているかは、誰もが分かっている。でも、クラブハウスにもたらすもの、チームメートとしての存在感、そしてロッカールーム全体に植え付ける自信。それがこの組織の成功にとって大きな要素なんだ。将来の殿堂入り選手と一緒にプレーできるチャンスがあるなら、そこに行きたくなるし、リングを獲りたくなる。ニューヨークの街でパレードをしたいと思う」。

今オフ、目玉の1人になったベリンジャーには多くのチームが関心を持ったとされていたが、その中でも常にヤンキースとの再契約が有力と見られていた。交渉の過程で、ジャッジともメッセージのやり取りはしていたという。「大事な話ってほどじゃなくて、本当に何気ない会話だ。でも、プロセスの間に話していたのは確かだ」。人望の厚いスーパースターの存在が、ベリンジャー残留の推進力になったのは間違いなさそうだ。