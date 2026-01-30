「手持ち服、黒ばかり、、」→ ちょっと待った！【ハニーズ】40・50代が似合う♡「グレーアイテム」

大人らしさを意識しているうちに「気付けばクローゼットが黒一色」という人も多いのでは。そんな40・50代にこそ取り入れてほしいのが、黒よりも軽やかで、白よりも落ち着きのある“グレー”です。グレーは今季のトレンドカラーとしても浮上しており、装いに取り入れるだけで旬のムードを自然にプラスできそうなのも魅力。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、大人世代のデイリーコーデに無理なくなじむグレーアイテムを厳選。きれいめにもカジュアルにも寄り添う、大人目線のラインナップをご紹介します。

ほのかなキラめきが上品な華やかさをプラス

【GLACIER lusso】「スパンコールニット」\3,980（税込・セール価格）

生地にラメ糸とスパンコールを織り交ぜた表情豊かな一枚。主張しすぎない輝きが顔まわりをさりげなく明るく見せ、大人の装いに程よい華やかさを添えます。程よくボリュームをもたせた袖とゆったりとした身幅、腰まわりに自然にかかる丈感で、体のラインを拾いにくいのもポイント。前後差のあるヘムとサイドスリットが動きを生み、こなれた雰囲気に。グレーならではの上品で落ち着いた色合いは、きれいめにまとめたいオフィスシーンにもすっとなじみそうです。