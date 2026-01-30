1月29日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催されたスペシャルイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕セレモニーにスペシャルゲストとして畑芽育が登場。特別に参加した200人ものファンやUSJのエンターテイナーと共に開幕宣言をした。

『ユニバーサル・クールジャパン 2026』は、世界が注目する日本初のエンターテインメントブランドを超リアルに体験できるイベントとして、作品の魅力に新たな体験価値を加え、国内外に届けていくイベント。2025年には、2022年から2023年に開催されていた「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D」が国境を越えアメリカのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドへと渡り、注目を集めた。そして2026年には、2回目の実施となる『呪術廻戦』が新たな書き下ろしストーリーとともに再登場。加えて、『名探偵コナン』、『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の『マスカレード』シリーズ、『モンスターハンターワイルズ』の5大作品が、それぞれの作品の世界を五感全てで味わい尽くす特別な体験として登場する。

畑はセレモニーに華やかなレッドドレスで登場。「クールジャパン2026」を盛り上げるブラスバンドの演奏にのって入場し、ファンサービスをしながらノリノリでステージへ。一足先に『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕（プロローグ）』と『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』、そして『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』を体験した感想を興奮気味に語った。

もともとユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて抱いていた印象として、「とにかく楽しいテーマパーク！ マリオやミニオン、そして『クールジャパン2026』としても登場する『名探偵コナン』、あと『呪術廻戦』の世界など、いろんな世界に自分自身が入り込んで楽しめることが、魅力的だと思っていました。 経験したことのないような、感動や興奮を味わえて、超元気になれる場所だと思います！」と語る畑。

2025年に続き、本格謎解き「リアル脱出ゲーム」として登場するアトラクション『名探偵コナン・ザ・エスケープ 』を先行体験しているときの様子が会場に流れると、「（謎解きの）難易度がちょっとずつ上がるんですけど、実際にタブレットを持ちながら自分の足で歩きながらいろいろな謎解きをして着々と進めていく体験型なので、ものすごく楽しかったです。是非皆さんにも早く経験してほしいです！」と力説した。

実はスタッフが解くにも難しかった難問を、あっさり解いてしまったという畑。しかし、解けない問題にモヤモヤする場面も。「ちょっとハラハラもありながら、焦りつつ、その緊迫感も楽しみながらできるアトラクションなのかなと思いました。臨場感があってすごくすごく楽しかったです！」

続いて『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』においては「大好きな『呪術廻戦』の世界に完全に入り込みました。 3Dだけじゃなくて水しぶきがかかってきたり、風が来たりとか、もう完全“4D”ででしたね。 映像や音もクオリティが高かったし、虎杖（悠仁）や伏黒（恵）など、もう目の前にいるので手をつい伸ばしてしまうような感じでしたね」と話した。

その最中、会場には畑が4-Dシアターで実際にメガネをかけて映像を楽しみながら、リアクションをしている映像が流れ、虎杖と共に必殺技である「黒閃」を一緒に呪霊に向かって打つそぶりを見せ、没入感が伺えた。

「もう目の前で繰り広げられるというか、むしろ私を越えて後ろの方まで展開してしまうような、それくらい3Dの映像がすごかったです。あと、参加型のストーリーだった点もワクワクもしました。虎杖が観客にどうしたらいいか、問いかけてくれるんです。会話ができた感じがして、没入できて楽しかったし、ハラハラもして超興奮でしたね」

また、『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』のメニューでは「USJ限定コースターセット」を試食。なかなか手が止まらず、マネージャーに「もう食べるのやめてください」と止められたことを明かし、料理の再現性やボリューム感に太鼓判を押した。ちなみに、中でもフォカッチャがお気に入りだったとのこと。

その後、その場に集まったファンと共に開幕宣言を行うと、会場には紙吹雪が舞った。畑の体験した『呪術廻戦』や『名探偵コナン』のアトラクションを含む「クールジャパン2026」は1月30日より一般公開される。

（取材・文＝アナイス）