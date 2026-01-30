日経225先物：30日2時＝620円安、5万2690円
30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円安の5万2690円と急落。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては685.6円安。出来高は1万2432枚となっている。
TOPIX先物期近は3528ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.3ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52690 -620 12432
日経225mini 52690 -625 217111
TOPIX先物 3528 -15.5 16825
JPX日経400先物 31795 -155 1148
グロース指数先物 684 -7 961
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
