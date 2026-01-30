　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円安の5万2690円と急落。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては685.6円安。出来高は1万2432枚となっている。

　TOPIX先物期近は3528ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.3ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52690　　　　　-620　　　 12432
日経225mini 　　　　　　 52690　　　　　-625　　　217111
TOPIX先物 　　　　　　　　3528　　　　 -15.5　　　 16825
JPX日経400先物　　　　　 31795　　　　　-155　　　　1148
グロース指数先物　　　　　 684　　　　　　-7　　　　 961
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース