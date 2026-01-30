広東省仏山市の広東工業設計城で、社員と共に自社のスマート知育玩具について議論するＧｉｉｋｅｒ創業者、蘇梓銘氏（中央）。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）

【新華社広州1月30日】中国では、従来型玩具が価格競争や製品の同質化に直面する中、センサーや人工知能（AI）などの技術を取り入れたスマート知育玩具が、国内外で新たな市場を切り開きつつある。

こうした新興分野で存在感を示しているのが、広東省仏山市に拠点を置く玩具メーカー、計客創新科技（Giiker）だ。2018年に創業し、スマートフォンと連動した六面立体パズル「スーパーキューブ」から事業をスタート。わずか6年で、年間取引額が5億元（1元＝約22円）を突破するまでに成長した。

創業者の蘇梓銘（そ・しめい）氏は、新製品を次々と投入し、市場に行き渡らせることを重視する従来型玩具メーカーの戦略とは一線を画すと説明する。同社では、一つの製品に1〜2年をかけてじっくりと磨き上げ、長期的なライフサイクルを見据えながら、品質向上の積み重ねを重視しているという。

広東省仏山市にあるＧｉｉｋｅｒの玩具生産ラインで「スーパーブロック」を生産する従業員。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）

同じく広東省の企業である広州淦源智能科技（GANCUBE）も、イノベーションを武器に業績を伸ばしている。14年に競技用キューブで市場に参入し、現在では、AIやモノのインターネット（IoT）を取り入れ、競技の計測や分析、対戦までを担う総合プラットフォームへと発展した。スマート競技玩具の世界市場におけるシェアは約20％に達し、IoT六面立体パズルでは世界市場の半分以上を占めている。

急速な発展の背景には、研究開発と製造への継続的な投資がある。1万5千平方メートルを超えるデジタル工場をはじめ、複数の生産拠点を整備したほか、従業員に占める研究開発担当者の比率も高い。業界でも珍しい六面立体パズルの自動生産ラインも自社開発するなど、生産体制の高度化を進めてきた。商品は、アリババグループの通販サイト「天猫（Tモール）」やアマゾンなどを通じ、世界100以上の国と地域で販売されている。

スマート知育玩具の台頭は、中国の玩具産業の高度化を映し出すだけでなく、教育理念や消費トレンドの変化も示している。「遊びの中で学ぶ」という考え方が広がる中、科学技術と教育、感情を融合させたこの分野は、今後も多くの革新的な参入者を引き寄せていきそうだ。

広東省仏山市にあるＧｉｉｋｅｒの玩具生産ラインで、「スーパーブロック」をパッケージングする従業員。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の広東工業設計城にあるＧｉｉｋｅｒ本社で「スーパーブロック」のハードウエアをテストする研究開発者。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の広東工業設計城で商品の包装について話し合うＧｉｉｋｅｒの従業員。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市の広東工業設計城で、「スーパーブロック」をライブ配信で紹介するＧｉｉｋｅｒの担当者。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）

２０２４年のドイツ・ニュルンベルク国際玩具見本市で、Ｇｉｉｋｅｒのスマート三目並べを顧客に紹介するスタッフ（右）。（２０２４年１月撮影、広州＝新華社配信）

広東省広州市で、Ｇｉｉｋｅｒのスマート軍人将棋で遊ぶ子どもたち。（２０２５年１２月２７日撮影、広州＝新華社記者／霍思穎）

広東省深圳市の前海エリアにある会員制量販店サムズクラブで、Ｇｉｉｋｅｒの知育玩具「スーパーブロック」を買い求める客。（２０２５年１１月２８日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）

広東省仏山市で、スマート六面立体パズルの遊び方を実演するＧＡＮＣＵＢＥ創業者の江淦源（こう・かんげん）氏。センサーとブルートゥースチップが内蔵され、パズルの回転を正確に感知できる。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／霍思穎）

広東省仏山市で、スマート六面立体パズルの回転を感知するための内蔵センサーとブルートゥースチップを見せるＧＡＮＣＵＢＥ創業者の江淦源氏。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／霍思穎）

広東省仏山市のＧＡＮＣＵＢＥスマート製造拠点にある六面立体パズルの自動生産ライン。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／霍思穎）

広東省仏山市にあるＧＡＮＣＵＢＥのスマート製造拠点で、組み立てを待つ六面立体パズルの部品。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／霍思穎）

広東省仏山市で、社内の六面立体パズル大会に参加するＧＡＮＣＵＢＥの社員。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／霍思穎）