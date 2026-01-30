１５日、大勢の観光客でにぎわう重慶市豊都県の南天湖国際スキー場。（重慶＝新華社配信／林登周）

【新華社重慶1月30日】中国西南部に位置する重慶市は、立体的な都市構造が生み出す独特の景観から、近年は近未来都市として注目を集めている。一方で、夏は気温が40度を超えることも多く、「かまど都市」としてのイメージが強い。だが、市内の高地山間部では冬になると景色が一変し、豊都南天湖、武隆仙女山、南川金仏山などで毎年まとまった降雪が見られる。

こうした高山の氷雪資源を生かし、重慶では近年、冬季観光の開発が進んでいる。南天湖スキー場は今シーズン、全面的なグレードアップを実施し、地形を生かした滑走エリアやジャンプ台を新設した。240台の人工降雪機によって安定した雪質を確保したほか、照明システムの導入により夜間の滑走も可能となり、周辺地域から多くの観光客を引き寄せている。

重慶市豊都県の南天湖風景区の雪景色。（重慶＝新華社配信／王雄偉）

今冬の南天湖スキー場の1日当たり最多来場者数は延べ4万5千人に達し、前年同期比で86％増加した。運営側は「雪だけでは北方のスキー場に及ばない。サービスの質や体験の向上に努めている」と話す。

敷地面積8万平方メートル余りの雪遊びエリアでは、雪上戦車やスノーチュービング、雪上ゲームなど27種類のアクティビティーが用意され、家族連れを中心に人気となっている。飲食エリアでは、豊都名物の麻辣チキンや高山羊肉などが提供され、氷雪体験と重慶ならではの刺激的な食文化を組み合わせた演出も来場者の関心を集めている。

重慶市が進める冬季観光の質の高い発展の鍵は、分野を越えた「融合」にある。世界的に知られる火鍋都市、温泉都市としてのブランド力を生かし、火鍋や温泉を氷雪資源と組み合わせた観光モデルを打ち出すことで、都市としての個性と競争力を際立たせている。

重慶市豊都県の南天湖風景区で雪遊びする観光客。（２０２４年１月２３日撮影、重慶＝新華社配信／陳勇）

もう一つの人気氷雪観光地である仙女山では、ウインタースポーツに加え、熱気球に乗って雪原を見下ろす体験や、雪上でのスノーモービルと乗馬を組み合わせたアクティビティー、演出を施した森林散策コースなど、多彩な体験型コンテンツを展開している。

こうした多様な体験を組み合わせ、夜間スキーも開放することで、観光客の滞在時間は大きく延びた。氷雪体験は、短時間の観光から、時間帯を問わず楽しめる没入型の体験へと姿を変え、宿泊や飲食など観光関連消費全体の拡大につながっている。

金仏山風景区では、古代の地理書「山海経（せんがいきょう）」をテーマにしたランタンイベントのほか、氷雪を生かした体験学習、温泉によるリラクセーション、民俗文化イベント、観光マーケットなどを展開し、観光客の多様化、高度化するニーズに対応している。

重慶市文化・観光発展委員会の羅紹禄（ら・しょうろく）副主任によると、市内では今冬、高山型の氷雪観光地46カ所と、南天湖や石柱黄水など11のリゾートエリアを刷新した。氷雪、温泉、食、郷土文化などを組み合わせた10の冬季観光ルートを打ち出し、冬の観光を「体験滞在型」へと転換している。（記者/李暁婷）