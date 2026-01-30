メジャー仕様の「ニュースラ」誕生だ。西武からアストロズに移籍した今井が古巣本拠ベルーナドームで自主トレを行い、MLB公式球を使いブルペンで捕手を立たせて20球を投げた。最大の武器であるスライダーについて「若干、曲がりやすい。実際にバッターに投げてみて」と2月のキャンプインを心待ちにした。

多彩な変化球を操り、中でも軸はスライダー。ア軍との契約前には大リーグ公式サイトで「FA市場に残るエグい球種」の一つに選ばれた伝家の宝刀が、MLB球と相まって変化量が増加するというのだ。同サイトでは球速138キロ前後で昨季は46％の高い空振り率と紹介。一般的な右投手の変化と異なり、時に左から右の「逆方向」に曲がるという。滑りやすいとされるMLB球の特徴を逆手に取り、魔球はさらに進化する。

メジャーでは23年ごろから「スイーパー」が流行。スライダーの一種で、沈まず大きく横曲がりするドジャース・大谷の得意球でもある。今井はスイーパー習得について「元々のベースが崩れる可能性もある。リスクも考えながら、試すか試さないか考える」と慎重な姿勢。スライダーの変化量が増せば、不確実な新球は必要ない。

ビザ取得のために帰国中。「打倒ドジャース」の宣言が米国で話題になったことに「現時点でのワールドチャンピオンなので倒すと言っているだけ。大げさになってますけど、因縁は全くない。歓迎してくれるのは凄くうれしい」と笑った。次は、曲がり幅の増した武器で本拠地ヒューストンを沸かせる。（神田 佑）