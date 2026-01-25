『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』が1月30日より虎ノ門ヒルズ ステーションタワーTOKYO NODEにて開催される。本イベントは初の“全シリーズ横断”展覧会として、士郎正宗による原作はもちろん、Production I.Gが手がけてきたアニメーションシリーズ、さらにサイエンスSARUによる最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の関連作品まで展示される。

参考：押井守×『装甲騎兵ボトムズ』への驚きと納得 高橋良輔との対話から窺える大いなる期待

本稿では、1月29日に行われたメディア先行内覧会で明らかになった情報を紹介していく。

「全シリーズ」の膨大な歴史が集結 会場内で最初に待ち受けるのは、作中の電脳空間を模した「GALLERY A『NODE』」。何やら仰々しい筐体がずらりと並んでおり、これを使うとなんと全アニメシリーズの中から好きなシーンを検索・表示できる。「草薙素子」や「人形使い事件」といった作中キーワードで検索したり、好みの作品でソートをかけたりして、歴代アニメシリーズの作中シーンへ自由に「ダイブ」できる。

「GALLERY A『NODE』」を抜けると、歴代シリーズのキービジュアルが並ぶ「PATH A “STORY”」へ。同フロアで流される歴代アニメシリーズの監督インタビューでは、神山健治が「STAND ALONE COMPLEX」というタイトルに込めた思いなどが語られている。

そして本展のメイン会場、「GALLERY B『“DIG”』」には実物原画を含む1,600点以上もの制作資料が並ぶ。

また、擬似的に「電脳」を体験できる施策として、ARグラス「電脳VISION」が使用できる。グラスをかけたまま会場内の特定のエリアを歩いていると、ディスプレイ上に原画の画像が表示され、タチコマが同シーンについて解説してくれる。

さらに、グラスをかけたまま外を眺めると、素子の「ダイブ」も再現される。再現度を高めるためにも夜間の鑑賞がおすすめだ。

メディア向け説明会に登壇した吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）は、「東京の真ん中、虎ノ門の夜景が背景にあることは、『攻殻機動隊』にとって非常に大きな意味を持つ」と語る。

こうしたデジタルデバイスを介しての展示はもちろんだが、フィジカルの展示物も非常に充実している。「Analog DIG」と呼ばれるエリアでは、複製原画をカット袋風の封筒に入れて持ち帰ることができる。

展覧会統括ディレクター・桑名功は「1,600点以上の原画を、展覧会のコンセプトにあわせて全て選び直して展示させていただいております。僕らが今回目指しているのは、この情報の海にみんなでダイブできるような展覧会を作っていこうということと、その情報の中から、みんなが好きだった『攻殻機動隊』をぜひディグって探してほしいといった思いがあります」と語った。

150種を超える限定グッズ 本展でしか買えないグッズは150種を超える。中には、これまで版権の都合で商品化が叶わなかったシリーズのグッズも。

アパレルや資料集、フィギュアまで、ファン必見のアイテムが膨大に揃っている。本展の主催者たちは、ファンに向けてどのような思いで今回のイベントを実現させたのだろうか。

本展の製作幹事・笹貴央は「1995年に押井守監督による最初の映画が公開され、2025に30周年を迎え、これを機に大きなイベントとして盛り上げたいという思いがありました。Production I.Gさんとお話しするなかで、30年にわたる膨大な制作資料や原画が眠っていることがわかり、これをどう形にするかを模索した」とコメント。

グローバルライセンスプロデューサーの三浦伊知郎は「『攻殻機動隊』は日本を代表するIP。 現在、北米、ヨーロッパ、アジア、中東など多くの地域から問い合わせをいただいており、海外展開の交渉を進めています。近日中に発表できればと思っております」と語り、同シリーズの今後の展開拡大を示唆するコメントを残した。

また、展覧会統括ディレクター・桑名功は、展覧会のタイトルが「Ghost “and” the Shell」であることに触れ、「1989年に士郎正宗先生が原作を描かれてから37年が経ち、当時のSFで描かれたことが日常になりつつあります。このタイミングで、改めて“我々がこれからどう生きていくのか”を考える機会にしたいと考えました。 何に“ゴースト（魂）”を感じ、何に“シェル（殻）”を感じるのか。展示されている原画も、作り手の“ゴースト”がこもった人間による成果物であり、同時にアニメーションを作るプロセス、“シェル”でもあります。そうした多層的な意味を込めてこのタイトルにしました」と語った。

「電脳VISION」 統括プロデューサー・砂原哲はARグラスの解説をしつつ、「『攻殻機動隊』のUIは多くの開発者のイメージソースになっています。その作品の世界を本物のデバイスで体験できるのは非常に感慨深いことだと思います」と、『攻殻機動隊』の現実世界への影響を明かした。

四半世紀以上にわたり、後続の作品はもちろん、我々の現実世界にも多大な影響を与えつづけてきた『攻殻機動隊』。その歴史のすべてを体感できる本展覧会には、一度訪れただけでは到底把握しきれないほどの軌跡が刻まれている。（文＝徳田要太）