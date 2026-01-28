プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯がすすむ！ピリ辛麻婆春雨」 「ゴマダレ温野菜」 「ジャスミン茶ゼリー」 の全3品。
ピリ辛濃厚な麻婆春雨と温野菜に、サッパリとしたゼリーを合わせました。

【主菜】ご飯がすすむ！ピリ辛麻婆春雨
たくさんの野菜と春雨のピリ辛中華煮です。豆板醤の辛みがご飯との相性抜群に良いです！

調理時間：15分
カロリー：313Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

春雨  80g
鶏ひき肉  100g
ニンジン  1/4本 小松菜  1株 キクラゲ  3g
ショウガ  (みじん切り)1/2片分
ニンニク  (みじん切り)1片分
豆板醤  小さじ1
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  砂糖  大さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1
  オイスターソース  小さじ1
  顆粒中華スープの素  小さじ1
  水  150ml
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  大さじ1/2
  水  大さじ1
ゴマ油  適量

【下準備】

ニンジンは皮をむき、細切りにする。小松菜は根元を切り落とし、葉と茎に分け、それぞれ長さ2cmに切る。

キクラゲは水で柔らかくもどし、かたい部分を切り落として細切りにする。＜調味料＞と＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 春雨は袋記載の指示通りにゆで、ザルに上げて水気をきる。食べやすい長さに切る。

春雨は太めのものを使うのが、食べ応えがあり、おすすめです。
2. フライパンにゴマ油を中火で熱し、ショウガ、ニンニク、豆板醤を炒め、香りがたったら鶏ひき肉を加えて炒める。色が変わったら、ニンジン、小松菜の茎、キクラゲを加えて炒め合わせる。

3. ＜調味料＞と春雨を加え、2〜3分煮る。小松菜の葉を加え、＜水溶き片栗＞を回し入れてトロミをつけ、器によそう。

【副菜】ゴマダレ温野菜
ピリ辛でコクのあるゴマダレで、野菜だけでも食べ応え十分！

調理時間：15分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カリフラワー  1/4株(120g)
ニンジン  1/4本 シメジ  1/2パック キヌサヤ  4枚
＜ゴマダレ＞
  砂糖  小さじ1
  麺つゆ  (3倍濃縮)大さじ2
  練り白ゴマ  大さじ2
  ラー油  少々
  ショウガ  (みじん切り)小さじ1

【下準備】

カリフラワーは小房に分ける。ニンジンは皮をむき、幅2cmの半月切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。キヌサヤは筋を引く。

＜ゴマダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. せいろに野菜を入れ、しっかり湯気が上がった蒸し器に入れて野菜が柔らかくなるまで蒸す。＜ゴマダレ＞を添える。

＜ゴマダレ＞がかたい場合はお好みで水少々を加えて調節してください。

【デザート】ジャスミン茶ゼリー
香りのよいサッパリとしたゼリーです。食後にピッタリ！

調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：77Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ジャスミン茶  250ml
砂糖  大さじ1
粉ゼラチン  5g
  水  大さじ2
＜シロップ＞
  水  60ml
  砂糖  大さじ2
  レモン汁  小さじ1
クコの実  大さじ1

【下準備】

粉ゼラチンは水に振り入れて、ふやかす。クコの実はサッと水洗いし、お湯につけてもどす。

【作り方】

1. ゼリーを作る。小鍋に砂糖とジャスミン茶を入れて中火にかける。沸騰したら火を止め、粉ゼラチンを加えて溶かす。粗熱が取れたらバットに流し入れ、冷蔵庫で1時間以上冷やす。

流し入れるバットは深さが2cm以上あるものが良いでしょう。
2. 小鍋に＜シロップ＞の水と砂糖を入れて中火にかけ、砂糖を溶かす。粗熱を取り、レモン汁を加えて冷蔵庫で冷やす。

3. (1)のゼリーを2cm角に切って器に盛り、(2)をかける。クコの実を散らす。

