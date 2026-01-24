笹野耕一（佐野勇斗）は頭の回転が早く、仕事もできる。状況を整理し、最短距離で答えに辿り着くことができる男だ。だからこそ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第4話で際立っていたのは、家族のことになると、その強みが思うように働かなくなる瞬間があるということ。冷静でいるはずの笹野が、思った以上に脆い面をのぞかせることになる。

発端は、米田正子（松嶋菜々子）が米仲間の宮城真由美（堀内敬子）から聞いたフィッシング詐欺の話だ。会社員に「還付金が戻る」と甘い言葉を投げ、申告のやり方まで指南して所得税の不正還付へ誘導する。真由美自身も虚偽申告の一歩手前まで追い込まれていて、正子がその場で止めたことで事なきを得る。だが正子が気にしたのは、だまされた人が被害者で終わらず、知らないうちに不正に手を染めた側になってしまう危うさだった。聞き取り役として送り出された笹野が驚くのは、その真由美が母だったことだ。正子は最初から知っていて、あえて笹野に向き合わせたのだろう。けれど母は「趣味が副業になっただけ」と言い張り、顔も知らない相手の言葉を信じようとする。

今回は笹野の生い立ちも明らかになった。両親の喧嘩と離婚。家の中の雑音を消すため、彼はいつもヘッドフォンをしていた。感情を遮断し、音を遮り、自分を守る。その習慣が、いまの彼の冷静さの根っこにあるのだとわかる。真由美と「最近会っていなかった」という言葉も、ただの忙しさではなく、積み重ねてきた距離の結果に聞こえてくる。

一方、調査としては見えない敵との戦いが続く。詐欺グループは連絡先も相談料の振込口座も次々に変え、追っても追っても手応えがない。実態は、おそらく闇バイトで集めた実行役に作業を細かく割り振り、顔を見せずに回していく仕組みだった。だから捕まえても末端にしか触れられない。正子が苛立つというより、淡々と嫌な予感を濃くしていくのが彼女らしい。

笹野は端緒を掴むため、母に協力させたおとり作戦を提案する。正子は「許可できません」と止めるが、笹野は飛び出してしまう。俵優香（長濱ねる）が「ムキになっても上手くいかない」と釘を刺すのも、彼が冷静さを失っているのが見えているからだ。正子が中断を選んだのは、捜査の都合ではなく、笹野の危うさを読んだ判断だった。

案の定、笹野は罠にかかる。約束の相手は現れず、背後から迫る車に拉致される。真由美から独断で行動していることを聞いた正子は、嫌な予感のまま動き出す。古町豊作（高橋克実）のもとに届く意味深な動画は、笹野が残した唯一の手がかりだった。

首謀者は、笹野に相談を持ちかけてきた大崎裕也（山崎樹範）だった。首謀者の大崎が、金を見つめてうっとりと笑う場面が、詐欺の卑しさを妙に生々しく焼き付けた。笹野は逃げようとするがスマホを壊され、追い詰められる。けれど彼は最後にインゴット番号を豊作へ送っていた。その一手が道標になり、正子たちはビルへ辿り着く。大崎たちの前でも怯むことなく、立ち向かうザッコクの面々が頼もしい。そのおかげもあって、血だらけの笹野を確保し、警察が来るまでのわずかな時間を、全員で踏ん張って持ちこたえる。

事件の後、笹野は母に「母さんが褒めてくれるのが嬉しかった」と本音をこぼす。できる自分でいようとした理由が、正しさのためではなく、母への未練だったと分かる瞬間だ。距離を置いてきた親子が、ようやく同じテーブルに座ったように見えた。

そして第4話では、経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）の秘書・灰島直哉（勝村政信）が、正子の父・田次（寺尾聰）を訪ね、田次が“かつて秘書だった”過去が明かされる。さらに箱山哲郎（浅野和之）と大崎のつながりを匂わせる描写も入り、単発に見えた詐欺事件の背後に、別の人物の影がちらつき始める。笹野が「ザッコクを立ち上げた背景には鷹羽家があるのでは」と口にしたのも、その気配を言語化したからだろう。目の前の不正還付を片づけても、もっと大きな金と権力の匂いが残る。

第4話で描かれたのは、笹野が母と真正面から言葉を交わし始める変化だ。同時に、正子の過去に結びつく因縁が浮かび上がり、次の案件が向こうから近づいてくる気配も残した。（文＝川崎龍也）