¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡½éÆü£µ¡¢£²Ãå¤â½®Â¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¹²óÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¼é²°ÈþÊæ¡Ê£³£·¡á²¬»³¡Ë¤Ï½éÆü£µ¡¢£²ÏÈ¤Ç£µ¡¢£²Ãå¡£¸åÈ¾£±£±£Ò¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼êÄÉÁö¤âÆ»Ãæ¡¢Á¥²¬ÍÎ°ìÏº¤¬ÌÔÄÉ¡£ÊÂ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È½®Â¤Ë¤Ï¹¥´¶¿¨¡£ºòÇ¯¤Ï£±£±·î¤ÎÊ¡²¬£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×£Ö¤ò´Þ¤à£±£±Í¥½Ð£µ£Ö¡£¾ï¤Ë½÷»Ò¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç¹¥¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¼é²°¤¬ÃÏ¶èÁª¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¡£