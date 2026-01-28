ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・大連市、冬も続く観光人気 中国・大連市、冬も続く観光人気 中国・大連市、冬も続く観光人気 2026年1月30日 0時13分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２７日、大連の東関街歴史文化街区。（大連＝新華社記者／呉青昊） 【新華社大連1月29日】中国遼寧省大連市では、本格的な冬を迎えてからも観光の活況が続いている。市内の星海広場や黒石礁公園、銀沙灘公園などは、海沿いの街ならではの風景を楽しむ人々でにぎわっている。２７日、大連の東関街歴史文化街区で写真を撮る観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の東関街歴史文化街区を散策する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連自然博物館を見学する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連の黒石礁公園。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の星海広場の夜景。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の東関街歴史文化街区にある店で商品を選ぶ観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の星海広場で夜景を撮影する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の星海湾大橋の夜景。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連の銀沙灘公園で写真を撮る観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連の星海湾。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連自然博物館で展示物を撮影する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連自然博物館を見学する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連自然博物館を見学する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連の黒石礁公園でカモメに餌をやる子ども。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連自然博物館を見学する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の星海広場を散策する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の東関街歴史文化街区で写真を撮る観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連の傅家荘公園でカモメを撮影する観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２８日、大連の銀沙灘公園で撮影を楽しむ観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊） リンクをコピーする みんなの感想は？