【The History Collection -PlayStation™-】 2月中旬 発売予定 価格：1回500円

イメージ画像

　タカラトミーアーツは、ガチャ商品「The History Collection -PlayStation™-」を2月中旬に発売する。価格は1回500円。

　本商品は、「PlayStation™」本体を細部まで再現したミニチュア。初代「PlayStation™」から「PlayStation™5」までの本体を再現しており、本体の特徴に合ったギミックも搭載されている。さらに、コントローラーやメモリーカードのほか、ミニチュアのディスク・パッケージが再現できるパーツも付属する。

PlayStation™

【付属ミニチュア】
・PlayStation™コントローラー
・メモリーカード
・ミニチュアソフト「アークザラッド」

PlayStation™2

【付属ミニチュア】
・PlayStation™2 コントローラー（DUALSHOCK™2）
・メモリーカード
・ミニチュアソフト「サルゲッチュ3」

PlayStation™3

【付属ミニチュア】
・PlayStation™3 コントローラー（SIXAXIS™）
・ミニチュアソフト「みんなのGOLF 5」

PlayStation™4

【付属ミニチュア】
・PlayStation™4 ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK™4）
・ミニチュアソフト「GRAVITY DAZE 2」

PlayStation™5

【付属ミニチュア】
・PlayStation™5 DualSense™ワイヤレスコントローラー
・ミニチュアソフト「ASTRO BOT」

