「PlayStation™」本体を約1/6スケールで再現したミニチュアガチャが2月中旬発売初代からPS5までラインナップ。コントローラーやミニチュアソフトも付属
【The History Collection -PlayStation™-】 2月中旬 発売予定 価格：1回500円
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「The History Collection -PlayStation™-」を2月中旬に発売する。価格は1回500円。
本商品は、「PlayStation™」本体を細部まで再現したミニチュア。初代「PlayStation™」から「PlayStation™5」までの本体を再現しており、本体の特徴に合ったギミックも搭載されている。さらに、コントローラーやメモリーカードのほか、ミニチュアのディスク・パッケージが再現できるパーツも付属する。
PlayStation™
【付属ミニチュア】
・PlayStation™コントローラー
・メモリーカード
・ミニチュアソフト「アークザラッド」
PlayStation™2
【付属ミニチュア】
・PlayStation™2 コントローラー（DUALSHOCK™2）
・メモリーカード
・ミニチュアソフト「サルゲッチュ3」
PlayStation™3
【付属ミニチュア】
・PlayStation™3 コントローラー（SIXAXIS™）
・ミニチュアソフト「みんなのGOLF 5」
PlayStation™4
【付属ミニチュア】
・PlayStation™4 ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK™4）
・ミニチュアソフト「GRAVITY DAZE 2」
PlayStation™5
【付属ミニチュア】
・PlayStation™5 DualSense™ワイヤレスコントローラー
・ミニチュアソフト「ASTRO BOT」
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.