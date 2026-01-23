【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年1月31日 価格：66,000円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約370mm（フィン・ファンネル装備時約557mm）

今回3本立てでお届けしている「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の詳細レビュー！中編となる本稿ではνガンダムの装甲とガンダムとしては初となるサイコミュによる遠隔操作端末であるフィン・ファンネルといった特徴的な装備群を組み立てていき、機体をロールアウトさせます。

【いよいよロールアウトするνガンダム】

本記事は装甲と装備を組み立て、完成させます

【前編：フレームビルド編】ではPGUとなったνガンダムのランナーの紹介と、別売りのLEDユニットを組み込んでのメカフレーム状態での完成までをお届けいたしました。ブラックやグレーの成形色で重厚な印象のメインフレームは超密度なディテールを纏って確実な可動機構で驚かせてくれました。そこへシルバーやゴールドといった金属色のサブフレームがマシーンとしてのリアリティや華やかさを伴わせて魅せてくれました。

そして劇中では当然のことながら装甲をまとってビーム・ライフルやニュー・ハイパー・バズーカ等を駆使し、フィン・ファンネルを飛ばしてギュネイのヤクト・ドーガやクエスのα・アジール、シャアのサザビーと激戦を繰り広げる様子が描かれているだけに、やはりPGUでのνガンダムのその姿を見たくなるというものです。このまま飾ってもよさそうなメカフレーム状態から完成にいたるまでを詳細にお届けしていきます。

【装甲を取り付け、装備を持たせる】

1/60スケールで大胆なアクションポーズがとれる

ニュー・ハイパー・バズーカも大きく、その存在感が大迫力

νガンダムといえば、ガンダムとしては初めて搭載されたサイコミュ兵器「フィン・ファンネル」！

本記事ではメカフレーム状態のνガンダムにホワイト系の装甲パーツを取り付けていき、フィン・ファンネルを始めとしたνガンダムの特徴的な装備を組んでいきましょう！1/60スケールという大きさとPGUならではの超密度ディテールで組み上がるこれらは組んだ者だけが知る達成感と充実感をもたらしてくれるはずです。それでは、ロールアウトまで一気に進めてまいりましょう。νガンダム、すぐにも完成させるぞ！

「PGU 1/60 νガンダム」レビュー【装甲・装備編】目次 νガンダムのフレームが組み上がり、装甲と装備を組み立てる！ 【装甲】完成したメカフレームに美しさもある装甲を取り付ける！ 【装備】1/60だから実現できるパーフェクトディテールの各種装備！ 【フィン・ファンネル】マントにも見えるνガンダムの特徴的な装備！

