【ブロッカーズFIORE ツバキ】 1月30日12時より 予約開始 価格：9,460円

ボークスは1月30日12時に、プラモデル「ブロッカーズFIORE ツバキ」の予約を開始する。価格は9,460円。

本商品は、ボークスの美少女プラモデルシリーズ「ブロッカーズFIORE」より、刀を構えた侍風のフィオーレ「ツバキ」を立体化したもの。

力強さを感じる赤色をテーマカラーに、モチーフとなった「ブロッカーズ ブラックナイト」を彷彿とさせる漆黒の武者鎧に身を包んだフィオーレで、デザインは「大天風 光成（だいてんぷう みつなり）」氏が担当している。

全身を覆う鎧は3mm/4mmジョイントで本体に接続されており、自由に脱着が可能で、背部には帯刀用アームを搭載。高い可動性により、刀を腰に差した侍の構えをリアルに再現できる。

各部の鎧はポージングを阻害しない設計で、抜刀や斬撃の構えも自在に再現可能。緻密な造形が生み出す甲冑の重厚感と、フレキシブルな可動による躍動感あるポージングが楽しめる。

細部まで作りこまれた甲冑パーツは、実際の鎧武者を思わせる重厚感と美しさを再現しており、漆黒と紅のカラーリングに加え、家紋をイメージした紋様を各部に配置。芸術性と機能性を融合した造形となっている。

椿の花言葉「誇り」を感じる凛々しい「怒り顔」からギャップが可愛い「泣き顔」まで、個性豊かな4種類の表情が収録されている。

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。