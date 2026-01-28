ゲーミングマウス「ROG Strix Impact III Wireless」

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE」の対象商品にASUS製のゲーミングマウスやゲーミングキーボード、ゲーミングヘッドセットなどが追加された。

セールでは、2.4GHzワイヤレスとBluetoothの2つの無線接続方式が可能なワイヤレスゲーミングマウス「TUF Gaming M4 Wireless」やメカニカルRGBゲーミングキーボード「ROG STRIX SCOPE RX」、様々な用途に対応するトライモード接続が可能なワイヤレスゲーミングヘッドセット「ROG Delta II」など、様々なデバイスがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ワイヤレスゲーミングマウス「TUF Gaming M4 Wireless」

両手利き用デザインで62gの中型・軽量ゲーミングマウス（電池、ドングルを除く）。12,000dpi光学センサーで感度を4段階で調整可能となっている。

【Amazon.co.jp限定】ゲーミングキーボード「ROG STRIX SCOPE RX」

合金製のトップカバーとIP56の防水性と防塵性を備えたゲーミングキーボード。安定したキーストロークと即時のレスポンスを実現する。各スイッチには中央にRGB LEDが搭載されており、すべてのキーにオールラウンドな照明を提供する。FPSに対応し、Ctrlキーを「しゃがむ」などのコマンドに拡張可能。

ワイヤレスゲーミングヘッドセット「ROG Delta II」

Bluetoothと、2.4GHzおよび3.5mmの有線接続に対応したゲーミングヘッドセット。PCやゲーム機、モバイル端末など幅広いデバイスと接続できる。50mmのチタンコーティングダイヤフラムドライバーを備え、高音を細部まではっきりと表現し、歪みを抑えた臨場感あふれるサウンドを実現する。