75E350M

Amazonにて、REGZA（レグザ）4K液晶テレビがセール価格で販売されている。セール期間は2月12日23時59分まで。

今回のセールの対象となっているのは、「レグザエンジンZR」と全面直下型LEDパネルを搭載した「E350M」シリーズの75インチ（2024年モデル）、65インチ（2023年モデル）、55インチ（2023年モデル）と、「E350N」シリーズの85インチ。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

75E350M

テレビを見る場所や時間帯・室内照明などの視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画像に自動で調整。また、高音から重低音まで、バランスの良いクリアな高音質を楽しめる「レグザパワーオーディオシステム」や、快適にゲームプレイが楽しめる「瞬速ゲームモード」、見たい番組がすぐに見つかる「新ざんまいスマートアクセス」などを搭載している。

85E350N（2025年モデル）

視聴環境に合わせて画質を自動調整する「おまかせAIピクチャー」、部屋の環境に適したサウンドを自動で設定する「オーディオキャリブレーション」機能のほか、「瞬速ゲームモード」や「新ざんまいスマートアクセス」なども搭載されている。