ショートトラック中国代表、ミラノ・コルティナ冬季五輪に向け練習
2026年1月30日 0時3分
新華社通信

２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で練習するスピードスケート・ショートトラック中国代表の李文竜（り・ぶんりゅう、手前から２人目）。（北京＝新華社記者／張晨）

【新華社北京1月29日】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する中国のスピードスケート・ショートトラックチームが29日、北京市にある国家体育総局冬季スポーツ管理センターの総合トレーニング施設「氷壇」で練習を行った。

２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で、スピードスケート・ショートトラック中国代表チームを指導する張晶（ちょう・しょう）監督（中央テーブル奥右側）。（北京＝新華社記者／李明）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で練習するスピードスケート・ショートトラック中国代表メンバー。（北京＝新華社記者／李明）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で、練習の合間にチームメートと言葉を交わすスピードスケート・ショートトラック中国代表の范可新（はん・かしん、左）。（北京＝新華社記者／李明）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で練習するスピードスケート・ショートトラック中国代表の劉少昂（りゅう・しょうこう、奥）。（北京＝新華社記者／張晨）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で、スピードスケート・ショートトラック中国代表を指導する張晶監督（中央）。（北京＝新華社記者／張晨）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で練習するスピードスケート・ショートトラック中国代表の劉少昂。（北京＝新華社記者／張晨）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で、練習の合間に休憩を取るスピードスケート・ショートトラック中国代表の孫竜（そん・りゅう）。（北京＝新華社記者／李明）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で、練習の準備をするスピードスケート・ショートトラック中国代表の林孝筇（りん・こうしゅん）。（北京＝新華社記者／李明）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で練習するスピードスケート・ショートトラック中国代表メンバー。（北京＝新華社記者／李明）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で練習するスピードスケート・ショートトラック中国代表の林孝筇（手前）。（北京＝新華社記者／張晨）２９日、総合トレーニング施設「氷壇」で、スピードスケート・ショートトラック中国代表を指導する張晶監督（奥左）。（北京＝新華社記者／張晨）