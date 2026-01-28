【グラビア】元祖むちむち女子・橘あさひさんなど、ヤンチャンWebのグラビア一挙公開
1月26日～1月30日 公開
(C)佐藤佑一（秋田書店）
橘あさひさん
秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを1月26日から1月30日にかけて公開した。
「今月の一推しグラビアン」には、コスプレ＆役者＆グラビアで活躍する元祖むちむち女子・橘あさひさんが登場している。
また森脇梨々夏さんの「ヤングチャンピオン烈No.1」アザーカット、松島かのんさんの「ヤングチャンピオンNo.3」アザーカットも掲載。「今月の一推しグラビアン」では藤渡小百合さん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」では大森舞美さんがグラビアを披露している。【今月の一推しグラビアン】
橘あさひさん【「ヤングチャンピオン烈No.1」アザーカット】
森脇梨々夏さん【「ヤングチャンピオンNo.3」アザーカット】
松島かのんさん【今月の一推しグラビアン】
藤渡小百合さん【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】
大森舞美さん
