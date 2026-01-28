　30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3080円と急落。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては295.6円安。出来高は6118枚となっている。

　TOPIX先物期近は3547ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.70ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53080　　　　　-230　　　　6118
日経225mini 　　　　　　 53085　　　　　-230　　　101632
TOPIX先物 　　　　　　　　3547　　　　　+3.5　　　　7360
JPX日経400先物　　　　　 31970　　　　　 +20　　　　 432
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　+0　　　　 408
東証REIT指数先物　　売買不成立

