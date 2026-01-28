日経225先物：30日0時＝230円安、5万3080円
30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3080円と急落。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては295.6円安。出来高は6118枚となっている。
TOPIX先物期近は3547ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53080 -230 6118
日経225mini 53085 -230 101632
TOPIX先物 3547 +3.5 7360
JPX日経400先物 31970 +20 432
グロース指数先物 691 +0 408
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
